„Sommerhaus der Stars“: Bereits vor Start – verrät Walentina hier erste Details?

Endlich hat RTL den Starttermin für „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt gegeben. Am 19. September wird die erste Folge ausgestrahlt und schon jetzt können es die Zuschauer kaum abwarten. Denn wie die vergangenen sieben Staffeln gezeigt haben, ist das TV-Format höchst explosiv.

Zudem sorgen vor allem die Aussagen von Reality-Star Walentina Doronina und ihrem Freund Can Kaplan für mächtig Spekulationen. Auf Social Media spoilert das Paar immer wieder, dass es im „Sommerhaus der Stars“ mächtig gekracht haben muss. Und die Leidtragenden sind natürlich die beiden.

„Sommerhaus der Stars“: Walentina teilt mächtig aus

Im „Sommerhaus der Stars“ kämpfen die acht Promipaare um den Sieg und damit um 50.000 Euro. Nur wer als Paar zusammenhält, die Spiele gewinnt und Verbündete auf seine Seite ziehen kann, holt den Sieg nach Hause. Denn jede Woche wird ein Paar von seinen Mitstreitern rausgewählt. Deshalb kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Grüppchenbildungen und Feindbilder wurden geschaffen.

Auf Instagram hat Walentina Doronina nun klar geäußert, was sie von den anderen Promi-Paaren hält. „In der Selbsthilfegruppe haben wir einmal anzubieten: Schlagersänger, die denken sie wären King of the World, verzweifelte gefeuerte Köln 112 Schauspieler, Temptation Island Dichter/in mit Hoffnung das Image wieder aufzubessern, Traumtänzer mit Mission auf Weltfrieden für die Hühner, Kollegah mit Freundin auf Wish bestellt mit gratis Versand Coupon und irgendeine fleißige Promiflash Leserin ach und nicht zu vergessen unsere geliebte Claudia Obert mit Max Suhr.“

Das sind die Promi-Paare:

Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest

Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz

Unternehmerin Claudia Obert und Max Suhr

Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu

TV-Persönlichkeit Walentina Doronina und Can Kaplan

Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone

Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic

Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach

Strategie oder Selbstschutz?

Wer sich ein bisschen im Reality-TV-Geschäft auskennt, wird aufdröseln können, wen die 23-Jährige im Einzelnen meint. Zudem sollte mit diesem Post auch klar sein, wer bei der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zu den Verbündeten und wer zu den Gegnern von Walentina Doronina und ihrem Verlobten Can Kaplan gehören.

Doch steckt hinter den kleinen Sticheleien eine Strategie? Befürchtet das Paar, dass RTL Szenen ausstrahlt, die sie nicht im vorteilhaften Licht und als „die Bösen“ darstellen könnten oder suchen sie nur die Aufmerksamkeit der Zuschauer? Bis zur ersten „Sommerhaus der Stars“-Folge am 19. September wird die Auflösung wohl auf sich warten lassen müssen.