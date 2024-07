„Sommerhaus der Stars“-Fluch hat wieder zugeschlagen! RTL-Stars geben Trennung bekannt

Sie lernten sich vor laufenden Kameras kennen, traten danach auch als Paar in diversen RTL-Shows auf. Und auch die Trennung von Marco Cerullo und Christina Grass findet nun in der Öffentlichkeit statt.

Die Reality-Stars sind Opfer des „Sommerhaus der Stars„-Trennungsfluch geworden, haben sich rund zwei Jahre nach ihrer Teilnahme an der Sendung getrennt. Das gab Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Marco Cerullo am Sonntag (7. Juli) bekannt.

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer bestätigt Gerüchte

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt haben die Fans der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Marco und Christina Gewissheit. In seiner Instagram-Story gibt Marco Cerullo ein kurzes Update, erklärt in einer Video-Sequenz: „Moin Leute, viele haben mich jetzt schon angeschrieben und gefragt, was los ist. Ja, Christina und ich, wir sind kein Paar mehr. Wir haben uns getrennt vor sechs Wochen. Ja…kurze Mitteilung.“

Während Christina über das Wochenende nur Eindrücke von einem Influencer-Event in ihrer Instagram-Story teilte, hielt Marco die Fragerei der Fans offenbar nicht mehr aus. Fakt ist: Die beiden waren schon länger nicht mehr zusammen irgendwo gesehen worden, auch auf ihren Instagram-Kanälen war nichts mehr vom jeweils anderen zu sehen. Dabei hatten die „Bachelor in Paradise“-Teilnehmer ihre Follower sonst immer an ihrem gemeinsamen Leben teilhaben lassen – von Hausbau über Alltag bis zu Pärchenklischees.

„Sommerhaus der Stars“-Paar zieht Schlussstrich

Jetzt scheinen sich Marco Cerullo und Christina Grass nicht mal mehr auf der Social-Media-Plattform zu folgen. Das Liebes-Aus der beiden ist für viele Fans besonders bitter, wenn auch nicht überraschend.

Nachdem sich Marco und Christina 2019 bei dem „Bachelor“-Ableger „Bachelor in Paradise“ kennen und lieben lernten, folgte ein Jahr später bereits die Verlobung. Statt Hochzeit gab es jedoch die erste Trennung – die allerdings nicht lange hielt. Die beiden kauften sich ein Haus, renovierten es und wollten darin ihr Leben zusammen verbringen. Die Arbeiten an dem Eigenheim hatten die Reality-Stars viele Nerven gekostet, wie Marco Ende 2023 gegenüber RTL verriet: „Wir hatten in der Zeit viel Stress gehabt und viel Diskussionen.Wenn man das überwältigt und darüber spricht, dann wächst man ja auch irgendwo mehr zusammen.“

Wer weiß, vielleicht wachsen die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer noch ein drittes Mal wieder zusammen?