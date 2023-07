Bald geht es wieder los beim „Sommerhaus der Stars“! Auch 2023 kämpfen die Promi-Paare wieder um Ruhm und Ehre und natürlich auch das Preisgeld, das dem Gewinnerteam zugutekommen wird. Dabei haben es die diesjährigen Kandidaten wieder einmal in sich.

Neben Trash-Legende Claudia Obert oder Schlagersänger Tim Toupet sind auch einige Überraschungen dabei. Reality-TV-Star Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan sind beispielsweise auch am Start. Genau der wendet sich noch vor Start der neuen „Sommerhaus der Stars“-Staffel nun an die Öffentlichkeit und verrät pikante Details.

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat packt aus

In einer Instagram-Story macht Can nun eine deutliche Ansage. Er appelliert in erster Linie an den Sender RTL. Er befürchtet nämlich, dass die Geschehnise vor Ort verharmlost oder gar nicht erst gezeigt werden könnten.

Der Verlobte von Trash-TV-Sternchen und Essenerin Walentina Doronina sagt: „Ich möchte hiermit Druck ausüben, dass nachher die Wahrheit erzählt wird, weil, was da im ‚Sommerhaus der Stars‘ passiert ist, ist eine absolute Frechheit.“

Das sind die Promi-Paare:

Claudia Obert und Max

Tim Toupet und Carina

Walentina Doronina und Can Kaplan

Alex Petrovic und Vanessa Nwattu

Eric und Edith Stehfest

Maurice Dzwiak und Ricarda Raatz

Pia Tillmann und Zico Banach

Justine Heindle und Daniel

Diese Worte machen hellhörig

Bei dieser Kombination wittern die Fans bereits zu Beginn, dass es krachen könnte. Doch die Worte von Kandidat Can dürften die Zuschauer erst recht hellhörig werden lassen. „Ich kann leider nicht so viel erzählen, weil ich ja einen Vertrag unterschrieben habe mit Verschwiegenheitsklausel, aber ich möchte hiermit sehr großen Druck ausüben, dass nachher diese Szenen nicht falsch geschnitten werden“, so Kaplan.

Weiter heißt es: „Ich appelliere an RTL, an die Produktion, an ‚Sommerhaus der Stars‘, dass ihr die Sachen so zeigt, wie sie vorgefallen sind. Dass ihr nichts verharmlost, dass ihr ein Statement dazu macht, was passiert ist und sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das alles, was da passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit jeder erfährt, was da passiert ist.“

Wann genau die neue Staffel von „Sommerhaus der Stars“ ausgestrahlt wird, bleibt unklar. Doch nach diesem Statement dürfte die Vorfreude bei den Fans umso größer werden.