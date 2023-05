„Sommerhaus der Stars“ (RTL): Hammer! Feiert SIE ihr Comeback?

„Das Sommerhaus der Stars“ gehört inzwischen seit 2016 zum Inventar bei RTL. Jedes Jahr aufs Neue kämpfen Promipaare um den Sieg und ziehen dafür in einer heruntergekommenen Kaschemme ein. 2022 räumten die inzwischen getrennten „Bauer sucht Frau“-Stars Patrick Romer und Antonia Hemmer den Titel ab. Doch wer ist 2023 beim „Sommerhaus der Stars“ dabei?

Noch hat RTL keinen Termin für die neue Staffel „Sommerhaus der Stars“ bekannt gegeben, schon jetzt sollen laut einem Medienbericht aber die ersten Dreharbeiten laufen. Mehrere Paare stehen demnach auch schon fest.

„Sommerhaus der Stars“ (RTL): Obert und Lover Max dabei?

Michael Wendler und Freundin Laura, Caro und Andreas Robens, Torsten Legat mit Ehefrau Alexandra – es sind schon so einige Promipaare in das „Sommerhaus der Stars“ eingezogen. Vermutlich zwischen September und Oktober wird die nächste Staffel ausgestrahlt, doch wer wagt sich dieses Mal in die Promi-Hölle?

Laut einem Bericht der „Bild“ feiert Luxus-Lady Claudia Obert ihr Comeback in einem Realtiy-TV-Format – aber dieses mal mit ihrem 24-jährigen Lover Max. Seit Sommer 2022 sind die beiden ein Paar. Zuletzt waren Obert und ihr deutlich jüngerer Freund Max Suhr im Realitystars-Special der Sat.1-Show „Mein Mann kann“ zu sehen.

Ziehen Claudia Obert (61) und ihr Lover Max (24) ins Sommerhaus der Stars? Foto: IMAGO/Stephan Wallocha

Ein Pärchen, dass zuletzt immer wieder für Schlagzeilen sorgte, sind auch Verena Kerth und Marc Terenzi. Kerth, die Ex-Freundin von Oliver Kahn, machte im Januar noch beim „Dschungelcamp“ mit, flog aber als Erste raus. Im „Sommerhaus der Stars“ soll es mit Freund Marc Terenzi nun besser klappen.

Liebeskasper im „Sommerhaus der Stars“?

Mit von der Partie sollen laut dem Bericht auch Gigi Birofio und Dana Feist sein. Gigi Borfino nahm Anfang des Jahres am Dschungelcamp teil und belegte den zweiten Platz. Zuvor war er unter anderem bei „Ex on the Beach“ und „Kampf der Realitystars“ zu sehen.

Das vierte mutmaßlich feststehende Paar sind Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu. Petrovic ist aus unzähligen Dating-Formaten bekannt. Dort traf er auch seine Freundin. Petrovic und Nwattu lernten sich bei „Temptation Island“ kennen. Vanessa Nwattu war seine Verführerin, für die er seine Freundin Christina Dimitriou sitzen ließ.

Ob die vier Paare wirklich dabei sind und wer sonst noch einzieht, ist nicht bekannt. Ein RTL-Sprecher wollte eine Anfrage der „Bild“ nicht kommentieren: „Spekulationen zu Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht.“