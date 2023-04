DSDS-Star Dieter Bohlen: Kollegin packt aus – „Das wissen viele nicht“

Was wurde in den vergangenen Monaten nicht alles über Dieter Bohlen gesagt. Zuerst der Zoff um die unnötigen Aussagen gegen „DSDS“-Teilnehmerin Jill Lange, die der Poptitan gefragt hatte, ob sie denn nach ihrem Abitur auch noch etwas anderes getan habe, als sich „durchnudeln“ zu lassen.

Dann der daraus resultierende Streit mit Jury-Kollegin Katja Krasavice, die nach dem „DSDS“-Finale in der „Bild“ verlautbaren ließ, dass Dieter Bohlen Frauen nicht akzeptiere und „einfach nur peinlich“ sei. Doch nun springt eine prominente Dame Dieter Bohlen zur Seite.

Evelyn Burdecki springt Dieter Bohlen zur Seite

Im Gespräch mit „web.de“ äußert sich nun Evelyn Burdecki zur Causa Bohlen. Die saß 2020 neben Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Show „Das Supertalent“ und nimmt den ehemaligen „Modern Talking“-Star in Schutz. „Ich bin Team Bohlen. Ich habe diesen Mann kennengelernt und weiß ihn sehr zu schätzen“, sagt Burdecki. Es gehöre zum „Konzept Dieter Bohlen“, dass man seinen Humor verstehen müsse, so die 34-jährige Düsseldorferin.

+++ DSDS: Unangenehmes Video aufgetaucht – „Das ist echt peinlich“ +++

Burdecki weiter: „Wenn er dich ärgert, heißt das, dass er dich gern hat und das habe ich direkt verstanden. Somit wusste ich von Anfang an mit Dieter umzugehen. Dieter hat wirklich ein riesengroßes Herz, das wissen viele nicht. Ich kann nur von mir sprechen, aber zu mir war er immer ein super Kollege und hat mich auch mental immer sehr unterstützt.“

Dieter Bohlen und die Veganerin

Wie so oft hat die Medaille also zwei Seiten. Nicht schönzureden sind jedoch die Aussagen, die Dieter Bohlen gegenüber Jill Lange getroffen hat. Ob sich diese Diskussion jemals klären wird? Wir werden sehen.

Mehr Nachrichten:

Unterdessen sorgt Bohlen aber schon wieder mit einem anderen Spruch für Wirbel. So trat der „DSDS“-Juror in dieser Woche in der Dortmunder Westfalenhalle auf und sorgte mit seiner Aufforderung, doch vegan zu werden für ordentlich Gelächter bei seinen Fans. Ob es eine Anspielung auf die „militante Veganerin“ war, die ebenfalls einige Sprüche von Bohlen bei ihrem „Deutschland sucht den Superstar“-Auftritt kassiert hatte, bleibt dabei wohl Interpretationssachen. Hier gibt es die ganze Geschichte.