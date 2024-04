Dieter Bohlen: Anhänger fassungslos – „Wie schaffst du das?“

Dieter Bohlen gilt als DER Poptitan Deutschlands. Neben der Teilnahme als Juror in Shows wie „DSDS“ oder „Das Supertalent“ pflegt der ehemalige „Modern Talking“-Interpret natürlich auch seine eigene Karriere.

Nach all seinen musikalischen Erfolgen machte der 70-Jährige nun neue Schlagzeilen.

Dieter Bohlen: Mit IHM kollaboriert der Poptitan

Dieter Bohlen feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag und damit auch jahrelange Erfolge in der Musikbranche. Während seiner Karriere als Sänger ging er schon die ein oder andere Kooperation ein. So machte er unter anderem mit „DSDS“-Star Pietro Lombardi und Youtube-Sternchen Katja Krasavice gemeinsame Sache.

Nun ließ sich der Popstar mit Dschungelcamp-Teilnehmer Twenty4Tim auf einen neuen Song ein – eine Neuauflage des Klassikers „Cheri Cheri Lady.“

+++Dieter Bohlen: Fans sind fassungslos – „Das kann ich mir nicht geben“+++

Doch nach der Veröffentlichung des Liedes kamen gemischte Meinungen aus der Fangemeinschaft hoch: Während einige die Interpretation des Songs feierten, gefiel anderen der abgeänderte 80er-Klassiker eher weniger. Doch über eine Sache herrscht vollkommene Begeisterung für den Poptitan.

Dieter Bohlen: DAS schätzen seine Fans

Dieter Bohlen ist einer der Mega-Stars Deutschlands. Da noch bodenständig zu bleiben, schafft nicht jeder. Dem Musiker ist es aber wichtig, stets engen Kontakt zu seinen Fans zu halten. So reagiert er fleißig auf seine Instagram-Kommentare oder antwortet gelegentlich mal einem seiner Follower. Ein echtes Multitalent eben, es neben Auftritten und Song-Produktion auch noch zu schaffen, auf seinen Social-Media-Accounts aktiv zu bleiben.

Klar, dass ein Anhänger da seine Freude darüber ausdrückt: „Dass du auf Kommentare reagierst, ist eine große Wertschätzung an deine Fans. Es gibt Prominente, die deutlich weniger Kommentare bekommen als du, und trotzdem überhaupt nicht reagieren.“

Schön zu wissen, dass Dieter Bohlen nach all seinen Karrierejahren noch so realitätsnah geblieben ist und sogar im regen Austausch mit seinen Fans via Social Media steht.