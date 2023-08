RTL ändert das Programm – Frauke Ludowig muss weichen

RTL probiert sich in seinen Programminhalten gerne mal aus und bringt nicht nur längst begraben geglaubte Shows wie „Das Supertalent“ zurück, sondern legt auch mit neuen Inhalten nach. Auch, wenn das manchmal bedeutet, dass alte Formate dafür weichen müssen.

So wie im Fall von „Exclusiv Weekend“. Das Promi-Format mit Frauke Ludowig ist fester Bestandteil im RTL-Programm und zeigt in Ergänzung zur Sendung unter der Woche am Wochenende nochmal deutlich ausführlichere Inhalte zu den Stars und Sternchen aus aller Welt. Doch ausgerechnet hier hat der Sender jetzt entschieden: Es muss sich etwas ändern.

RTL verschiebt „Exclusiv Weekend“

Wie RTL am Freitag (18. August) bekannt gegeben hat, muss Frauke Ludowig von ihrem Sendeplatz um 19 Uhr am frühen Sonntagabend weichen. Abgesägt wird sie zur Freude der Fans allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, zum Wochenabschluss gibt’s auch weiterhin die Promi-News der letzten Tage. Zukünftig dann aber schon um 17.45 Uhr.

Für Frauke Ludowig und ihr Team ist es eine nostalgische Veränderung, immerhin war sie jahrelang auf diesem Sendeplatz vertreten. Im Gespräch mit RTL sagte sie selbst dazu: „Das war 25 Jahre unser Zuhause, unser Wohnzimmer. Ich freue mich, dass unser erfolgreiches Star-Magazin damit fest am Sonntagabend in der so wichtigen Access-Primetime verankert bleibt.“

RTL zeigt NFL-Spiele ab 10. September live

Starttermin für die Programmänderung ist der 10. September. Überhaupt den Platz räumen musste „Exclusiv Weekend“ auch nur, weil RTL ab besagtem Sonntag live die Spiele der NFL zeigt. Für Sportbegeisterte hat der Sender gleich zwei Sendetermine pro Sonntag. Kickoff ist jeweils um 19 Uhr und 22.25 Uhr.

Für RTL+-Kunden geht’s schon früher los. Ab 18.15 Uhr zeigt der Sender hier eine Pregame-Show.

Mehr News:

Den Auftakt macht das Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Cleveland Browns live auf RTL und in der Mediathek der Kampf zwischen den Carolina Panthers und den Atlanta Falcons.

Um 22.25 Uhr zeigt der Sender dann die Miami Dolphins im Duell gegen die Los Angeles Chargers.