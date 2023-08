„Sommerhaus der Stars“: RTL lässt die Bombe platzen – der Start steht kurz bevor

Endlich ist es raus! RTL gibt nun offiziell bekannt, wann die neue Staffel an den Start geht. Zuletzt sind die Fans des Formats ungeduldig geworden, da der Sender lange nicht mit der Sprache rausgerückt ist. Doch nun gibt es allen Grund zur Freude, denn es geht schon bald los.

Der Ausstrahlungstermin steht: „Das ultimative Couple-Chaos“, wie es in der Ankündigung heißt, wird ab dem 19. September 2023 bei RTL laufen. Das teilte der Sender am Freitagmittag (18. August) via Instagram mit. Die Fans können es kaum erwarten und springen vor lauter Vorfreude im Dreieck.

„Sommerhaus der Stars“: Es geht endlich los

Auf diese Ankündigung haben die Fans lange gewartet. Nach der ganzen Wartezeit wurden sie bereits ungeduldig. Manche Zuschauer machten der Produktion sogar große Vorwürfe, weil sie sich mit der Verkündung des Starttermins so viel Zeit gelassen haben (wir berichteten).

Doch jetzt ist die Katze aus dem Sack. „Endlich ist es wieder so weit. Für 8 Promipaare heißt es ab dem 19. September hereinspaziert ins Häuschen Elend! Darin inkludiert: ne Küche voller Gerüche, kaum Raum zum Schau’n, viele Ecken zum Verdrecken sowie ne Nasszelle Modell Stressquelle. Wer meistert die Herausforderung am besten und wird DAS Promipaar 2023? Das erfahrt ihr ab dem 19. September bei RTL und immer eine Folge im Voraus auf RTL+“, heißt es in dem Instagrambeitrag. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

„Sommerhaus der Stars“-Zuschauer voller Vorfreude

Der Grund für die Aufregung: Die diesjährigen Kandidaten bringen aus der Sicht einiger Zuschauer viel Konflikt-Potenzial mit. In den Kommentaren wird schnell deutlich, wie groß die Vorfreude wirklich ist.

„Mögen die Spiele beginnen. Es wird mir ein Fest sein!“

„Geil! Endlich wieder Sommerhaus.“

„Popcorn steht schon bereit.“

„Diese Staffel hat so viel Potential.“

„Endlich geht’s wieder los. Ich hoffe es wird unterhaltsam.“

RTL zeigt das „Sommerhaus der Stars“ ab dem 19. September um 20.15 Uhr. Unterbrochen von „RTL Direkt“ um 22.15 Uhr ist Folge 2 dann ab 22.35 Uhr zu sehen.