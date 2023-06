RTL-Star Frauke Ludowig packt über Promi aus: „Ganz, ganz schrecklich“

Normalerweise kennt man Frauke Ludowig hinter dem Studio-Pult vom RTL-Format „Exclusiv – Das Starmagazin“. Für „The Wheel“ mit Kollege Chris Tall tauschte die Promi-Expertin ihr eigenes Studio jetzt allerdings gegen ein rotierendes Rad voller Prominenter ein.

In der Hoffnung, den Teilnehmenden helfen zu können, hat RTL-Star Frauke Ludowig neben Olivia Jones, Markus Krebs, Kai Ebel, Matthias Matschke, Gregor Meyle und Guildo Horn Platz genommen. Bevor sie aber mit ihrem Wissen glänzen kann, stellt ihr Moderator Chris Tall zunächst erstmal eine überraschende Frage zu ihrem Job bei RTL.

RTL-Star Frauke Ludowig soll ungewöhnliche Frage beantworten

Die Liste der Prominenten, die Frauke Ludowig schon mal persönlich getroffen hat, ist lang. Erst kürzlich hatte sie mit Superstar Jennifer Lopez als Einzige in Deutschland ein Interview. Davor traf sie Kylie Minogue und posierte auch schon mit George Clooney und Julia Roberts für ein Foto nach dem gemeinsamen Gespräch.

Mit Sicherheit alles besondere Momente im Leben der RTL-Bekanntheit. Jetzt will Chris Tall aber nicht etwa von ihr wissen, welchen Prominenten sie gerne noch mal treffen würde, sondern wen sie am liebsten nie wieder sehen will. Eine schwierige Frage, die Frauke Ludowig zunächst einmal geschickt umgeht, indem sie sagt, genau das sei die große Herausforderung: bei einem zweiten Treffen ein möglichst positives Erlebnis zu kreieren.

Frauke Ludowig packt über Treffen mit Joan Collins aus

Weil Chris Tall damit aber noch nicht zufrieden ist, bohrt er noch mal nach. Bis Ludowig dann schließlich doch auspackt und sagt: „Joan Collins, die war bei meinem ersten Treffen ganz, ganz schrecklich.“ Die wohl bekannteste Rolle der britischen Schauspielerin ist die der „Alexis Colby“ aus der TV-Show „Der Denver-Clan“. Dafür bekam sie 1983 sogar einen Golden Globe Award verliehen.

Ruhm hin oder her, im ersten Gespräch mit Frauke Ludowig wollte es zwischen den beiden Frauen anscheinend nicht so ganz funktionieren. Doch die RTL-Moderatorin nahm die Herausforderung an und versuchte sich beim nächsten Mal nicht davon einschüchtern zu lassen. Als sie dann erneut aufeinandertrafen, sei es sehr lustig gewesen, so Ludowig.

Nach ihrem letzten Treffen veröffentlichte die Moderatorin sogar ein Foto mit der Schauspielerin auf ihrem Instagramkanal und schrieb dazu: „Unglaublich, welche Energie diese grandiose Frau versprüht! Ich habe es geliebt, […] jetzt Dame Joan erneut zum Gespräch in London zu treffen!“