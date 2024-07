RTL-Star Matthias Mangiapane verrät Monatsgehalt – „Topverdiener der Branche“

Seit Jahren gehört RTL-Star Matthias Mangiapane zur Elite des Reality-TVs. Vom Dschungelcamp über „Das große Promi-Büßen“ bis hin zum „Sommerhaus der Stars“: Es gibt kaum eine Sendung, in der er nicht schon mitgewirkt hat.

Über die Jahre hat sich der Reality-Star ein gut laufendes Business aufgebaut. Doch wie viel verdient Matthias Mangiapane eigentlich im Monat? In der RTL-Sendung „Was verdient Deutschland?“ legt der 40-Jährige sein Gehalt offen. So viel sei gesagt: Es gleicht einem kleinen Vermögen.

RTL-Star Matthias Mangiapane wird deutlich

Man könnte meinen Matthias Mangiapane ist für das Rampenlicht und die Kameras geboren. Egal in welchem Format er mitmacht: Unterhaltung und Drama sind vorprogrammiert. Kein Wunder also, dass er immer wieder für neue Formate angefragt wird und sich somit mittlerweile seinen Lebensunterhalt finanzieren kann.

In der RTL-Doku „Was verdient Deutschland?“ gibt der 40-Jährige einen exklusiven Einblick in sein Vermögen. „Ich zähle mich schon zu den Topverdienern der Branche, muss ich ganz klar sagen“, so Matthias Mangiapane. Doch wie hoch ist sein monatliches Gehalt am Ende des Tages?

RTL-Star verdient kleines Vermögen im Monat

In der Doku „Was verdient Deutschland?“ packt Matthias Mangiapane die Karten auf den Tisch. „Auf das letzte Jahr pro Monat runtergerechnet bin ich bei 18.333 Euro brutto im Monat“, so der Reality-Star. Eine stolze Summe, die er sich über Jahre erarbeitet hat: „Ich hatte das Glück und die Ehre, dass ich 2023 an so vielen großen Formaten teilnehmen durfte.“

Sendung verpasst? RTL zeigt die Folge „Was verdient Deutschland?“ auch in der Mediathek bei RTL+.