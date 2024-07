„Was verdient Deutschland?“: RTL-Zuschauer rasten komplett aus – „Das ist traurig“

Am Donnerstagabend (18. Juli) wird beim Kölner Sender ein absolutes Tabu-Thema angesprochen. In der sternTV-Doku „Was verdient Deutschland?“ geht um die Monatsgehälter verschiedenster Arbeitsbereiche.

Von Beamten über Einzelhandelskaufleute bis hin zu Lehrern – in der Sendung „Was verdient Deutschland?“ mit Moderator Steffen Hallaschka werden die Karten auf den Tisch gelegt. Doch das sorgt bei dem ein oder anderen RTL-Zuschauer für Frust.

„Was verdient Deutschland?“: SternTV deckt auf

In der zweiteiligen Doku zeigen Steffen Hallaschka und sein Kollege Stefan Uhl, wie gut die Deutschen wirklich verdienen. Dabei checken sie auch, ob die einzelnen Brutto-Gehälter unter oder über dem Durchschnittsgehalt liegen. Martje Böge ist beispielsweise Einzelhandelskauffrau und arbeitet beim Mode-Riesen „H&M“.

Mit ihrer Tätigkeit liegt die 31-Jährige allerdings weit unter dem deutschen Durchschnitt von ca. 3.770 Euro brutto im Monat. Martje bekommt bei 37,5 Stunden Arbeit in der Woche nach Tarif 2.500 Euro brutto. Eine Filialleiterin von Penny hingegen bekommt 4.900 Euro brutto monatlich. Bei den ganzen Zahlen und Fakten kommt bei einigen Zuschauern allerdings schlechte Laune auf.

RTL-Zuschauer auf 180

Während der Dokumentation vergleichen sich viele Zuschauer mit den dargestellten Personen in Sachen Gehalt. Außerdem bemängeln einige, dass nur das Brutto-Gehalt genannt wird und nicht die Summe, die letztendlich auf dem Konto landet. Auf Facebook entsteht so schnell eine hitzige Diskussion in den Kommentaren:

„Ich denke, oft ist es nicht das Gehalt, die Abgaben sind das Problem.“

„Ich verdiene echt gut, aber es bleibt kaum was davon über. Ich bekomme immer weniger Netto raus und das ist traurig.“

„Ich schaue auch gerade die Sendung. Sehr interessant, was so im Bundesdurchschnitt verdient wird… 4500 Euro Brutto? Ich arbeite im öffentlichen Dienst/ Bund. Da liege ich aber deutlich drunter. Finde den Fehler.“

„Verdienen tut man viel. Die Frage ist, was man bekommt.“

Sendung verpasst? RTL zeigt die Folge „Was verdient Deutschland?“ auch in der Mediathek bei RTL+.