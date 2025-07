Kiwi stellt Paul Janke im „Fernsehgarten“ private Frage – das Publikum rastet aus

Sonntag ist „Fernsehgarten“-Zeit! Und auch am 13. Juli hat sich Moderatorin Andrea Kiewel wieder einige Gäste zu sich in die Show geholt. Unter anderem mit dabei ist Ur-Bachelor Paul Janke.

Und als der ehemalige Rosenkavalier angekündigt wird, kennt das Publikum kein Halten mehr. Besonders bei den Frauen kommt der 43-Jährige mit seinem Charme gut an. Immer wieder stellen sich seine Fans die eine Frage: Ist der ewige Junggeselle immer noch Single?

„Fernsehgarten“: Kiwi fragt Paul Janke das, was sich alle fragen

Erst kürzlich sorgte der Blondschopf nämlich diesbezüglich für ordentlich Furore. Der Grund: eine mysteriöse Fotostrecke. Hand in Hand gemeinsam mit einer brünetten Dame im Brautkleid präsentiert sich der ehemalige Bachelor in einem weißen edlen Smoking am Rande einer romantisch dekorierten Hochzeitslocation (wir berichteten). Doch heimlich geheiratet, hat er nicht.

Das offenbart er nun auch im „Fernsehgarten“. „Der Ur-Bachelor“ ist bei mir“, freut sich Kiwi. „Paul, ich will nicht in irgendwelche Fettnäpfe treten, aber natürlich hab ich, und ich glaube das machen viele täglich, einmal geguckt, kann man ja eingeben bei Google: ‚Ist Paul Janke inzwischen verheiratet?‘ Immer noch nicht?“

„Fernsehgarten“: Paul Janke klärt auf

„Ne“, verrät Paul Janke mit einem Lachen. Das Publikum bringt daraufhin ein „Oh“ raus. „Wo sind die Frauen?“, feuert Kiwi das Publikum an. Großer Jubel bei den Zuschauern. „Wer will Paul haben?“ Wieder bricht das Publikum in Jubel-Stürme aus. Na, an Verehrerin mangelt es dem RTL-Star anscheinend nicht. Nur muss eben auch für ihn die Richtige dabei sein.

Dabei lässt Paul Janke nichts unversucht. Auch bei „Promi First Dates“ war er schon zu sehen. Dort hat er verraten, was seine absoluten No-Gos bei Frauen sind. Mehr dazu liest du hier>>>