Nach drei Jahren des Single-Daseins sucht Reality-TV-Star Paul Janke wieder nach der Liebe. Dieses Mal nicht als Bachelor, sondern in dem Vox-Format „Promi First Dates“.

In der Show nimmt Paul kein Blatt vor den Mund. Bei „Promi First Dates“ verrät der Ur-Bachelor, worauf er bei einer Frau getrost verzichten kann.

Ex-Bachelor Paul Janke hofft, dass bei „Promi First Dates“ die Funken fliegen. Schließlich ist seine letzte Beziehung auch schon drei Jahre her, verrät er Vox-Moderator Roland Trettl. In der Sendung sagt Paul, er hoffe auf eine Frau, die ihn nicht unbedingt schon von früheren TV-Ausschnitten kenne. „So kann man bei Null anfangen“, meint der Ur-Bachelor. Doch ein absolutes No-Go wäre das nicht. Ganz im Gegensatz zu anderen Dingen.

+++ „First Dates“: Roland Trettl verkuppelt jetzt Promis – auch Ex-„Bachelor“ dabei +++

Vor der „Promi First Dates“ Ausstrahlung am Montag (10. Februar) auf Vox verrät Paul Janke der „Bild“: „Rauchen, Drogen, regelmäßiger Alkoholkonsum. Fehlende Manieren, fehlende Empathie“ kämen für ihn bei einer Frau nicht infrage. Auch Unpünktlichkeit stehe bei dem Ex-Bachelor nicht hoch im Kurs. Und zu viel am Handy sein sollte sein Date ebenfalls nicht.

DAS soll Paul Jankes Traumfrau mitbringen

Was Paul Janke an Frauen wiederum anziehend findet, ist, wenn sie „optimistisch ist, eine Frohnatur, lustig und eine gewisse Intelligenz“ hat, verrät der 43-Jährige der „Bild“. Auch sportlich sollte seine Herzensdame sein . „Ich bin leider sehr visuell, deshalb sollte sie mir optisch schon gefallen“, meint der Ex-Bachelor. Sexuelle Anziehung sei für ihn ein Muss für was Ernstes. „Es ist die Ausstrahlung, der Geruch, wie sie sich kleidet“, erzählt er weiter.

Mehr News:

Ob Roland Trettl bei „Promi First Dates“ da die passende Dame für Deutschlands beliebtesten Ex-Bachelor gefunden hat? Das kannst du dir am Montag (10. Februar) um 20.15 Uhr auf Vox im Free-TV oder vorab auf RTL+ ansehen.