„First Dates“: Roland Trettl verkuppelt jetzt Promis – auch Ex-„Bachelor“ dabei

Liebesdrama für die Stars! Bei „Promi First Dates“ auf Vox wollen 12 Promis endlich wieder die Schmetterlinge im Bauch flattern lassen. Und weil es im echten Leben nicht so recht klappen will, überlassen sie Roland Trettl (53) das Ruder. Der charmante Gastgeber sorgt dafür, dass die prominenten Singles auf völlig ahnungslose Nicht-Promis treffen – das kann ja heiter werden!

„Bild“ verrät die prominente Teilnehmerliste. Der älteste Single? Keine Geringere als die Eiskunstlauf-Ikone Marika Kilius (81). Ihr Date-Partner Paul (75) bemerkt erst später, dass er mit einer echten Sportlegende am Tisch sitzt. Doch das stört nicht – hier geht’s um echte Gespräche ohne Vorurteile!

Sportlich bleibt es auch bei Ex-Fußballer Benny Köhler (43), der auf Tänzerin Caro (32) trifft. Ob hier beim Dinner auch die Funken fliegen? Auch die ehemalige „GZSZ“-Darstellerin Saskia Valencia (60) versucht ihr Glück. Nach Beziehungen mit Schauspielgrößen wie Helmut Zierl und Thorsten Nindel ist sie bereit für einen Neuanfang. Wird sie endlich fündig?

Reality-TV darf natürlich nicht fehlen: Antonia Hemmer aus „Bauer sucht Frau“ und Ex-„Bachelor“ Paul Janke sind ebenfalls im Dating-Rennen. Schauspieler Raphael Schneider (54) und „Unter uns“-Star Lars Steinhöfel (38) geben der Liebe ebenfalls eine Chance. Lars ist sogar zum zweiten Mal dabei. Und es gibt noch mehr: Auch Ex-„GNTM“-Kandidatin Aminata Sanogo, Sänger Daniele Negroni, Playmate Xenia Prinzessin von Sachsen und Model Chiara Moon Horst wagen den Sprung ins Liebesabenteuer.

Nach einem aufregenden Dinner entscheiden die Singles, ob es zu einem zweiten Date kommt oder ob der Funke erlischt, bevor er überhaupt richtig gezündet hat. Wird es Herzklopfen oder Herzschmerz geben?

Das zweiteilige Promi-Spezial ist ab dem 10. Februar bei Vox zu sehen und bereits 7 Tage vorher auf RTL+ verfügbar.