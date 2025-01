„First Dates“-Kandidat bringt Roland Trettl zur Weißglut – Moderator muss einschreiten

Die Suche nach der wahren Liebe stellt eine der größten Herausforderungen des menschlichen Daseins dar. Besonders das Thema Dating sorgt bei vielen Singles für Schnappatmung. Diesem altbekannten Problem wollten sich der Sender VOX und der Fernsehkoch Roland Trettl annehmen und riefen die Sendung „First Dates“ ins Leben.

Seitdem können die Zuschauer wochentags bei den Blind Dates der mutigen Kandidaten zusehen, die vor laufenden Kameras verkuppelt werden sollen. In dem eigens für die Sendung errichteten Restaurant essen die Singles gemeinsam zu Abend und entscheiden nach ihrem ersten Treffen darüber, ob sie sich wiedersehen wollen. Doch ein Kandidat der aktuellen Folge brachte Roland Trettl nun fast zur Weißglut.

Das erste Treffen von Annalena und Adriano scheint auf den ersten Blick blendend zu laufen. Die „First Dates“-Kandidaten haben direkt Gesprächsstoff und lernen sich nun bei einem Dinner-Date besser kennen. Doch als es an die Bestellung der Speisen geht, tritt der junge Mann in ein übles Fettnäpfchen. Denn Adriano bestellt sein Essen mit den Worten: „Die Kräuter-Gnocchi muss ich sagen, das guckt mich gerade so gut an.“

Doch anstatt der korrekten Aussprache der italienischen Speise sagt der Single-Mann „Gnotschi“. Im besagten Moment lässt sich sein Gegenüber nichts anmerken, im anschließenden Interview gesteht Annalena jedoch lachend: „Ja, das ist mir aufgefallen.“ Die junge Frau scheint diesen Fauxpas jedoch mit Humor zu betrachten. Auch an Roland Trettl ist die fehlerhafte Aussprache der beliebten Kartoffelspeise nicht vorbeigegangen und der Koch sieht sich in der Verantwortung dazwischen zu gehen…

Kurzerhand eilt der „First Dates“-Gastgeber zum Tisch und fragt: „Was hat Adriano bestellt?“ Roland Trettl lässt den Kandidaten seine Bestellung wiederholen und achtet besonders auf die Aussprache des Wortes „Gnocchi“. Der Fernsehkoch schaut streng und legt dem jungen Mann seine Hand auf die Schulter. Er führt aus: „Adriano, du hast so einen schönen italienischen Namen. Sag nicht ‚Gnotschis‘.“

Adriano ist die Situation unangenehm und er gesteht: „Ihr macht mich ein bisschen nervös. Da vergisst man selber direkt was man sagt.“ Im anschließenden Interview ärgert sich der Kandidat über seinen Fauxpas und erzählt: „Oh man, das ist mir so peinlich. SO peinlich.“ Seine Date-Partnerin scheint dem sympathischen jungen Mann diesen kleinen Fehler jedoch bereits nach wenigen Minuten verziehen zu haben.

In der Kommentarspalte des Sendungsausschnitts erhält der „First Dates“-Kandidat Zuspruch. Eine Zuschauern bekräftigt: „Ist doch egal, ob du es falsch ausgesprochen hast und das braucht dir nicht peinlich sein. Das wichtigste was ist doch, dass du wirklich sympathisch bist, offen und fröhlich wirkst und dein Herz am rechten Fleck hast!“ Über diese herzlichen Worte freut sich Adriano sicherlich.