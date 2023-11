Caro Robens teilt altes Foto – Fans hätten sie nicht wiedererkannt

Caro und Andreas Robens sind aus der Welt des Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Ihre Teilnahme am VOX-Format „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ machte das Ehepaar einem breiten Publikum bekannt. Gemeinsam führen die Robens mehrere Fitnesstudios auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca und übernahmen zuletzt das Restaurant „Fanteria“ von Kollegin und Reality-Star Danni Büchner.

Nach ihrem Gewinn der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ folgte im Jahr 2021 eine eigene Doku-Soap namens „Caro und Andreas – 4 Fäuste für Mallorca“. Nun postete Caro Robens ein Foto auf ihrem Instagram-Profil, auf dem ihre Fans sie kaum wiedererkannt hätten.

Caro Robens gibt seltenen Einblick

120.000 Menschen folgen Caro und Andreas Robens auf ihrem gemeinsamen Instagram-Profil. Das Ehepaar teilt stets Eindrücke aus ihrem alltäglichen Leben und sorgt für Unterhaltung bei den Fans. Die für gewöhnlich tough wirkende Caro postete nun jedoch ein Bild aus ihrem privaten Fotoalbum, das den ein oder anderen Fan ganz schön aus dem Konzept bringt. Als kleines Mädchen schaut Caro direkt in die Kamera, der blonde Lockenkopf und die strahlend blauen Augen fallen sofort auf.

Wie alt Caro auf diesem Schnappschuss war, kann nur geraten werden. Das kleine Mädchen auf dem Foto putzt sich gerade die Zähne, als der Moment für die Ewigkeit festgehalten wird. Caro Robens kommentiert das alte Foto mit den Worten: „Was man nicht so alles wiederfindet. Lang, lang ist es her.“ Tatsächlich hätten die Fans Caro auf den ersten Blick sicherlich nicht wiedererkannt.

Die Fans des VOX-Stars freuen sich über den Einblick in die Kindheit der Entertainerin. Ein Fan von Caro Robens kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Och Caro warst du ein Schnuckel“ und ein weiterer Follower des Ehepaares schreibt: „So süß! Ich liebe es, in Erinnerungen zu schwelgen, alte Fotos anschauen, Postkarten und Briefe lesen.“ Über so viel Zuspruch von Seiten der Fans freut sich Caro sicherlich.

Ein Kindheitsfoto von Andreas Robens bleibt das Ehepaar den Fans noch schuldig. Doch auch bis es dazu kommt, wird es auf dem Instagram-Profil der Auswanderer garantiert nicht langweilig werden.