„Sommerhaus“-Star äußert nach Box-Kampf krasse Vermutung – Schlechter Verlierer oder bittere Wahrheit?

„Sommerhaus“-Star Aleks Petrovic und Diogo Sangre bestritten am Samstag (4. November) den Hauptkampf beim „Famefighting“-Event. Im Maritim Hotel in Bonn schenkten sich die beiden Amateur-Boxer nichts. Vor allem für Petrovic hagelte es mächtig Schläge.

In der zweiten Runde ging der Reality-Star zum dritten Mal zu Boden, sein Gesicht war voller Blut. Der Ringrichter zeigte an, dass es für ihn nicht mehr weitergehen würde. Der 32-Jährige flehte ihn an, den Kampf fortsetzen zu können, doch es half nichts. Diogo Sangre wurde in der dritten Runde wegen eines technischen K.O.s zum Sieger erklärt. Nun erhebt er schwere Vorwürfe gegen seinen Gegner.

Sommerhaus-Star erhebt heftige Vorwürfe

Bereits vor dem Kampf kochte das Blut bei beiden Kämpfern hoch. Petrovic kündigte an, seinen Gegner in der zweiten von fünf vorgesehenen Runden K.O. zu hauen. Doch es kam genau andersrum. Sangre griff mit voller Entschlossenheit immer wieder an, versetzte Petrovic heftige Schläge und ließ bis zum Ende nicht locker. Nach dem ersten Niederschlag ließ er einen gewaltigen Schrei los, der wohl viele in Angst und Schrecken hätte versetzen können.

Nach dem Kampf gaben sich beide die Hand, doch bei seiner Siegesrede merkte die Genugtuung an: „Das war meine Antwort auf deine Sprüche, dass du mich in der zweiten Runde platt machst.“ Der Konter folgte außerhalb des Ringes. Denn kurz danach sagte Petrovic in einem Interview: „Er war aggressiv und wild drauf. Ich will nichts Falsches sagen, aber seine Augen sahen nicht normal aus. Ich glaube, er hat Koks genommen.“

https://www.instagram.com/p/CzQ-7MmtkEy2IAez-LhxgF9l-jpszjS8qe4u7k0/?hl=de

Diogo stimmt Drogentest zu

Auch Stunden später wiederholt er in einem Instagram-Statement seinen heftigen Verdacht. „Ich möchte ein Rematch gegen Diogo, inkl. Doping- und Betäubungsmittelkontrollen, damit es zu 100% sauber abläuft! Nimmst du die Herausforderung an?“, heißt es darin. Sind es die Worte eines schlechten Verlierers oder fand der Kampf wirklich zu unfairen Bedingungen ab?

Noch mehr News:

Die Antwort des Siegers ließ auf jeden Fall nicht lange auf sich warten. „So eine peinliche Aussage habe ich noch nie gehört! Die Menschen, die mich gut kennen wissen, dass ich noch nie in meinem Leben Drogen angefasst habe. Wir können aber gerne morgen einen Test machen“, schreibt Diogo in seiner Instagram Story.