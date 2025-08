Waschbär mitten in NRW-Stadt erschlagen – jetzt ermitteln Staatsanwaltschaft & Ministerium

Ein Vorfall in der NRW-Stadt Lemgo hat bundesweit großes Aufsehen erregt. Dort tötete ein Jäger der Kreisjägerschaft im Juni einen verletzten Waschbären mit einer Eisenstange. Die Kreisjägerschaft verteidigt das Vorgehen und argumentiert, der Einsatz einer Schusswaffe sei in der Innenstadt nicht möglich gewesen. Dennoch löst die Tat eine hitzige Diskussion aus. Die Tierschutzorganisation PETA hat den Fall von Lemgo aufgegriffen und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Detmold eingereicht.

Nicht nur PETA bringt den Vorfall in der NRW-Stadt vor Gericht. Bereits vor der Tierschutzorganisation hatte eine Frau aus der Region Lippe Anzeige erstattet. Nun prüft auch das Landwirtschaftsministerium von NRW die Rechtmäßigkeit der Tötung, da eine Fachaufsichtsbeschwerde eingereicht wurde. Lemgo steht damit im Mittelpunkt einer Debatte über den Umgang mit Wildtieren, die auch über die Region hinaus für Aufmerksamkeit sorgt.

Waschbär mitten in NRW-Stadt erschlagen

In ihrer Pressemitteilung kritisiert PETA nicht nur die konkrete Tat in der NRW-Stadt, sondern auch einen größeren Zusammenhang: Ihrer Meinung nach werden Waschbären in Deutschland systematisch verfolgt und auf teils überaus grausame Weise getötet. Waschbären gehören zu den invasiven Arten, weshalb sie zwar rechtlich bejagt, aber nicht einfach eingefangen und an anderer Stelle wieder ausgesetzt werden dürfen.

Die Kreisjägerschaft Lippe äußerte sich in einer Stellungnahme ebenfalls zu dem Vorfall in der NRW-Stadt und räumt ein, dass der Fall ein „komplexer Einzelfall“ sei, „für den es bislang keine Ablaufroutinen gibt“. Gleichzeitig sieht die Organisation eine Dilemmasituation, da die Rechtslage und die öffentliche Wahrnehmung in solchen Fällen oft auseinandergehen. Es fehle ihren Jägern derzeit an ausreichend klaren Vorgaben für das richtige Handeln.

Staatsanwaltschaft und Ministerium ermitteln

Der Vorfall in der NRW-Stadt Lemgo zeigt die Herausforderungen, die im Spannungsfeld zwischen Tierschutz, Gesetzgebung und öffentlicher Meinung entstehen.

Die Tat wirft zudem die Frage auf, wie Jäger in ähnlichen Situationen handeln sollen, ohne dabei öffentliche Empörung hervorzurufen. Der Fall dürfte die Debatte über den Umgang mit Waschbären in Deutschland weiter anheizen.

