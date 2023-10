„Sommerhaus der Stars“: Als DIESES Paar einzieht, droht die Lage völlig zu eskalieren – „Von jeder Seite penetriert“

In der RTL-Serie „Das Sommerhaus der Stars“ kommen Reality-TV-Fans vollends auf ihre Kosten. Dramen, Intrigen und emotionale Ausbrüche sind hier an der Tagesordnung. Acht Promi-Paare werden in das sogenannte „Sommerhaus“ gesperrt und kämpfen in verschiedenen Spielen um das Preisgeld von 50.000 Euro.

Zuletzt erregte eine dramatische Szene zwischen „Dschungelcamp„-Sieger Gigi Birofio und dem Reality-TV-Paar Walentina Doronina und Can Kaplan die Aufmerksamkeit der Fernsehzuschauer. Gigi versucht Can während einer eskalierenden Diskussion eine Backpfeife zu geben, trifft aber aus Versehen Walentina im Gesicht. Gigi muss die Sendung augenblicklich verlassen und auch Walentina und ihr Liebster treten gezwungenermaßen den Heimweg an. In der aktuellen Folge von Dienstag (31. Oktober) kommt es nun jedoch erneut zu einer brenzlichen Situation.

„Sommerhaus der Stars“: Jetzt geht’s erst richtig los

Nach den erschreckenden Ereignissen rund um Walentina, Can und Gigi in der vergangenen Folge, kehrt Ruhe im „Sommerhaus der Stars“ ein. Doch der Frieden soll nicht lange anhalten – ein neues Paar ist bereits auf dem Weg in die nicht gerade luxuriöse Unterkunft. Die „Bachelor in Paradise“-Teilnehmer und Reality-TV-Stars Serkan Yavuz und Freundin Samira Klampfl scheinen perfekt in das chaotische Leben im Haus zu passen. Serkan beschreibt den Beziehungsalltag mit Samira mit folgenden Worten: „Das erste Jahr, was da nicht schon alles zu Hause rumgeflogen ist. Tassen und Teller hat sie mir schon hinterhergeworfen.“ Und Samira ergänzt: „Wir sind beide sehr temperamentvoll.“ Doch der Einzug des neuen Paares sorgt direkt für schlechte Laune.

„Temptation Island„-Teilnehmer Aleks Petrovic kommentiert die Ankunft der neuen Gegner mit der zensierten Beleidigung: „Boah der *****“. Als Aleks und Partnerin Vanessa in der Vergangenheit einen Shitstorm über sich ergehen lassen mussten, wetterte Serkan anscheinend an vorderster Front mit. Auch Serkan scheint sich an dieses Vorkommnis zu erinnern und sagt im Interview: „Aleks hat auf mich schon mal auf Instagram reagiert, er meinte, dass ich ein ganz großes Mundwerk habe, das man mal stopfen müsste. Ich bin gespannt, ob er seinen Mund noch weiter aufmacht.“ Die nächste Eskalation im Sommerhaus scheint vorprogrammiert zu sein.

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Aleks kann sich nach dem Einzug seines neuen Konkurrenten kaum beruhigen. Der Reality-TV-Star schimpft: „Junge, ich werde hier nur von jeder Seite penetriert.“ Lediglich Freundin Vanessa kann Aleks weitestgehend beruhigen. Doch Aleks hat eine klare Forderung: „Er hat mich öffentlich bloßgestellt und dann erwarte ich, dass er sich bei mir entschuldigt.“ Nach dem Einzug dieses neuen Paares wird die Lage im „Sommerhaus der Stars“ in den kommenden Wochen sicherlich einen neuen Tiefpunkt erreichen.