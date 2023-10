Julian F.M. Stoeckel lacht über Influencerin: „Das ist aber auch furchtbar“

Er ist ein selbsternannter Paradiesvogel und liebt die Aufmerksamkeit: Julian F.M. Stöckel. Der Turban ist das Markenzeichen des Berliners, der nur selten ungeschminkt vor die Kamera tritt und durch seinen Auftritt beim RTL-Dschungelcamp bekannt wurde.

Aktuell präsentiert der schrille Moderator die Neuauflage des Nackedei-Dating-Formats „Naked Attraction“, einer Kennenlern-Show, bei der sich die Kandidaten total nackt präsentieren, bevor die ersten Worte gewechselt werden. Fürs Reden ist also in erster Linie Julian F.M. Stöckel zuständig, und der ist nun wirklich nicht auf den Mund gefallen.

Julian F.M. Stöckel: „Mit Nacktheit hab ich kein Problem“

Bisher lief die freizügigste Flirtshow der deutschen TV-Landschaft auf RTL2, moderiert von Milka Loff Fernandez. Das Remake der „Kann ich so nicht beurteilen, muss ich erst mal nackt sehen“-Show läuft beim Streaming-Anbieter discovery+, ist also nur im kostenpflichtigen Abo zu haben.

Nicht nur als Moderator ist Julian F.M. Stöckel unterwegs, auch in den sozialen Medien ist er sehr aktiv. Immer offen für neue Trends, folgt er aufmerksam aktuellen Entwicklungen auf Instagram und TikTok.

TikTok-Twen bringt Stöckel zum Lachen

Was er zuletzt im Internet entdeckte, lässt den 37-jährigen Berliner schmunzeln. Eine junge Influencerin aus den USA bricht in Tränen aus und klagt ihr großes Leid – über einen ganz normalen 8-Stunden-Tag. „Es sei undenkbar, nach so einem langen Arbeitstag noch zu funktionieren, geschweige denn Bedeutungsvolles zu tun“, heult sie in die Kamera.

Das Video der TikTokerin Brielle ging am Freitag (27. Oktober) online und erzielte innerhalb weniger Stunden über zwei Millionen Aufrufe. So erreicht es auch Julian F.M. Stöckel, der sich auf seinem Kanal köstlich über das Drama der „armen“ Brielle amüsiert.

Die meisten Follower von Julian F.M. Stöckel können das Gejammer der Blondine nicht nachvollziehen. Vielleicht sollten sie es ihm gleichtun und das Video nicht ganz so ernst nehmen…