RTL2-Show vor Comeback mit Julian F.M. Stoeckel – doch für Zuschauer gibt es einen Haken

Als diese Show im Jahr 2017 an den Start ging, war sie schon ein echter Schocker. Sechs splitterfasernackte Singles standen in bunten Boxen und wurden nach und nach von unten nach oben entblößt. Schnell erlangte die Sendung Kult-Status.

„Naked Attraction“ heißt die Show, die von 2017 bis 2020 bei RTL2 lief und vor dem ganz großen Trash-TV-Boom die Grenzen im deutschen Fernsehen noch einmal neu definierte. Nun ist die Show zurück – allerdings auf einem anderen Sender und mit Julian F.M. Stoeckel als Moderator. Der sprach vor dem Start der neuen Staffel mit unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.

RTL2-Show jetzt bei Streaming-Anbieter

Bei „Naked Attraction“ ist das Grundprinzip das alte – ansonsten ist beim TV-Comeback, das am 5. Oktober startet, vieles neu. So läuft die Dating-Show nicht mehr wie früher bei RTL2 im Free-TV, sondern beim Streaming-Anbieter discovery+. Das kostet mindestens 3,99 Euro im Monat. Fans müssen für die Neuauflage also bezahlen.

Die größte Änderung ist aber wohl der Moderator selbst, denn in allen Ländern, in denen die Kult-Show gezeigt wird, ist die Moderatorin stets weiblich. Auch, als die Show noch bei RTL2 lief, wurde die Rolle von Milka Loff Fernandes ausgefüllt. Julian F.M. Stoeckel ist der erste Mann weltweit – und verdammt stolz darauf. „Ich habe mich im Casting gegen drei Frauen durchgesetzt“, sagte er unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“. Das einzigartig für dieses Format.

Julian F.M. Stoeckel spürt viel Vertrauen

Der Sender habe mit diesem Schritt „Mut und Kreativität“ bewiesen befand Stoeckel, der viele Jahre über Berliner Bühnen tourte, ehe er im Jahr 2014 durch das Dschungelcamp Deutschlandweit bekannt wurde. Er spüre großes Vertrauen vom Sender und versuche nun das auch wieder zurückzuzahlen.

