Dschungelcamp: Schicksalsschlag für Julian F.M. Stöckel – nach der Liveschalte erfuhr er vom Tod seines Freundes

Wenn es ums Dschungelcamp geht, ist Julian F.M. Stöckel ein echter Experte. Der Entertainer war 2008 selbst in Australien und weiß genau, wie sich die Camper zwischen karger Kost und krabbeligen Käfern fühlen. Für die Krone reichte es damals zwar nicht, seine Begeisterung für das Dschungelcamp ist allerdings ungebrochen.

Und so ist F.M. Stöckel nicht nur einer der größten Fans des Dschungelcamps, sondern steht auch regelmäßig für RTL vor der Kamera. 2023 ist er hautnah in Australien mit dabei und nimmt hier die Heimkehrer in Empfang und beliefert „Die Stunde danach“ mit Insider-Infos aus dem Versace-Hotel. In der Nacht zu Dienstag (24. Januar) vergeht dem sonst so gut gelaunten Promi dann allerdings das Lachen, denn er hat eine bittere Nachricht zu vermelden.

Dschungelcamp-Star Julian F.M. Stöckel verliert Freund

Zunächst zeigte er sich auf Instagram noch breit grinsend mit der ausgeschiedenen Tessa Bergmeier, wenige Stunden später machte er dann diese traurige Neuigkeit publik: „Kurz nach meiner Liveschalte nach Köln habe ich erfahren, dass mein lieber Freund Sascha Hans-Gert Henn am Montagnachmittag bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist.“

Der Entertainer ist in tiefer Trauer über seinen Verlust und widmet seinem Freund diese emotionalen Zeilen: „Was soll ich eigentlich sagen. Mir schießen die Tränen in die Augen. Du warst ein wunderbarer, feinfühliger, vielschichtiger und wunderbarer Journalist und Filmemacher! Die großen Stars unserer Zeit haben dich zu ihnen eingeladen. Egal ob Wolfgang Joop, Amanda Lear oder Helmut Berger. Ich habe so viele, so wunderbare und lustige Momente mit dir erlebt. Deine Exzentrik, dein Wortwitz, dein Blick auf die Menschen waren atemberaubend.“

Dschungelcamp: Julian F.M. Stöckel gedenkt Verstorbenem

Julian F.M. Stöckel erinnert sich an die Anfänge der langjährigen Freundschaft. Und daran, wie Sascha bereits zu Beginn seiner Karriere an ihn geglaubt habe, während er für andere noch ein kleines Licht war.

Stöckels Fans reagieren mit Beileidsbekundungen auf die traurige Nachricht. Bleibt abzuwarten, wie er die nächsten Tage meistert. Immerhin geht das Dschungelcamp noch bis Sonntag (29. Januar). Und so lange dürfte auch der Ex-Camper noch vor Ort sein und mit seiner Expertenmeinung nach Deutschland korrespondieren.