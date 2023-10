„Promi Big Brother“: Sat.1 vergibt Wildcard – wer von diesen Kandidaten nutzt die Chance?

Bislang stehen erste zwei Kandidaten von „Promi Big Brother“ fest: Peter Klein und Yeliz Koc. Weitere Namen hat Sat.1 noch nicht verraten. Nur so viel: Es werden weniger als 20 Teilnehmer sein. Doch nun haben neun Influencer die Chance auf eine Wildcard.

Rund vier Wochen vor dem Start von „Promi Big Brother“ kommt es zu einer Premiere. Erstmals können sich Kandidaten ihren Einzug in den TV-Knast verdienen.

„Promi Big Brother“: DAS sind die Kandidaten

Die 11. Staffel von „Promi Big Brother“ startet am 20. November 2023. Dann haben die Stars und Sternchen des deutschen Fernsehens wieder die Chance nicht nur ihr Image aufzupolieren, sondern mit einem Preisgeld von 100.000 Euro nach Hause zu gehen. Vorab müssen sich neun Anwärter jedoch ihre Teilnahme erst noch erarbeiten.

Der Große Bruder hat eine Vorauswahl bestehend aus neun Influencern für den Kampf um die Wildcard zusammengestellt.

Cenkgo

Marco Cerullo

Nikola Glumac

Christina Grass

Matthias Höhn

Sophie Reintjes

Lena Schiwiora

Marco Strecker

Louis Streich

Wer bekommt die Wildcard?

Viele der Influencer waren auch bereits in Reality-TV-Formaten. Lena Schiwiora, Louis Streich und Nikola Glumac haben sich bei der RTL-Show „Temptation Island“ dem ultimativen Treue-Test gestellt. Es tritt sogar ein Pärchen gegeneinander an. Marco Cerullo und Christina Grass sind seit ihrer Teilnahme bei „Bachelor in Paradise“ im Jahr 2020 mit einer kleinen Unterbrechung zusammen und sogar verlobt. Doch wenn überhaupt kann es nur einer von ihnen in den Container schaffen.

Am 7. November treten die neun Anwärter um 19.30 Uhr in der „Promi Big Brother – Die Penny Challenge“ gegeneinander an. In der Challenge-Show kämpfen sie um Vorteile für das anschließend startende Community-Voting in der Joyn-App. Wer sichert sich einen Platz und kann schon jetzt einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern hinterlassen?