Eigentlich dreht sich in der Vox-Show „Shopping Queen“ alles um die Kandidatin, die gerade dran ist. Gestern noch nur als Zuschauer mit dabei, kann es sein, dass man heute schon selbst ran muss. Langjährige Fans dürften wissen, entscheidend für einen guten Shopping-Tag ist nicht nur das Motto und die eigene Kreativität, sondern auch die passende Begleitung.

Bei „Shopping Queen“-Kandidatin Chrissy-Joy aus Köln ist es dann aber plötzlich ihre Begleiterin, auf die die Kamera gerichtet ist. Denn es geht um Guido.

„Shopping Queen“: Wirbel um Carola

Dass der Designer kein Problem mit Fan-Nähe hat, erzählte er schon im Gespräch mit Verona Pooth, wir berichteten. Und auch in der Vox-Show kamen schon so manche geheimen Fan-Wünsche und früheren Treffen ans Licht.

Erst kürzlich erfüllte Guido Maria Kretschmer noch einer Kandidatin einen ihrer Träume und engagierte sie als Model. Bei Shoppingbegleiterin Carola gibt es eine romantische Verbindung zu dem TV-Star. Vor laufender Kamera richtet sie erst Grüße an Guido aus und sagt dann: „Bei meinem Heiratsantrag waren Guido und Frank dabei“.

Shoppingbegleitung aus Köln überrascht Guido

Dann erst dämmert es auch dem Designer. „Das ist wahr. Ich denke die ganze Zeit schon, wo habe ich die Carola gesehen?“ Dann erzählt er: „Sie sieht ein bisschen anders aus, sie hatte einen anderen Look vorher.“ Damals hatte Carolas Mann Peter Guido einen Brief geschrieben und ihn gefragt, ob er ihm nicht beim Heiratsantrag helfen wollen würde. Wollte er und so überraschte am Ende der Designer Carola mit dem von ihrem Mann gekauften Ring.

Mehr News:

Jahre später kann Carola jetzt Guido überraschen und zwar mit der Nachricht, dass sie mit ihrem Ehemann ein Kind bekommen hat. Guido ist ganz gerührt als er davon hört.

Ganze Folge verpasst? Vox zeigt „Shopping Queen“ montags bis freitags ab 15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.