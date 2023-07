In der Vox-Show geht es um die ganz großen Gefühle. Zwei Menschen treffen bei einem Blind-Date aufeinander und finden bei einem gemeinsamen Essen heraus, ob die Chemie zwischen ihnen stimmt oder nicht. TV-Koch Roland Trettl ist dabei der „Verkuppler“, der das Date ins Rollen bringen soll.

Das Augenmerk liegt bei „First Dates“ natürlich auf den Paaren, die sich im Restaurant kennenlernen und gemeinsam essen. Roland Trettl ist nach der ersten Vorstellung und einem Pläuschen an der Bar eher der stillte Beobachter. Doch nun wendet sich das Blatt plötzlich.

Auf Instagram dreht sich in einem Videoclip ausnahmsweise mal alles nur um Moderator Roland Trettl. „Heute plaudert Roland ein wenig aus dem Nähkästchen. Was glaubt ihr, will Roland lieber angesprochen werden oder ist er mutig und geht auf eine Frau zu? Wie hättet ihr geantwortet und was ist euch wichtig beim kennenlernen?“, steht unter dem Beitrag.

In dem kurzen Film sieht man den TV-Koch grinsend in einem Stuhl. Darüber ragt die Überschrift „Entweder oder – Date Edition“. Roland Trettl beantwortet also exklusiv Fragen der Redaktion und lässt dabei auch die ein oder andere Bombe platzen.

„Angesprochen werden oder jemanden ansprechen?“ lautet die erste Frage. „Angesprochen werden, wenn mich das gegenüber reizt“, sagt der 52-Jährige prompt. Außerdem offenbart er, dass er Romantiker ist und bei einem Date lieber selbst kocht, statt essen zu gehen. Die Fans sind begeistert.

Zuschauer sind hin und weg

Es sind nicht nur die neugewonnenen Erkenntnisse über den TV-Koch, sondern auch die Art und Weise, wie er die Fragen beantwortet, die begeistern. „Es wird immer eine wunderschöne Herzenserinnerung bleiben, wenn Roland voller Begeisterung eure Date Edition Fragen beantwortet“, kommentiert ein Fans beispielsweise.

Ganze Folgen zeigt Vox um 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.