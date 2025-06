FC Bayern München: Aus und vorbei! Nächster Spieler weg

Nach dem Abschied von Leroy Sane zu Galatasaray setzt der FC Bayern München seine Kaderplanung aktiv fort. Doch anstatt Neuzugänge zu verkünden, steht jetzt der nächste Abgang fest.

Mit Emirhan Demircan verliert der deutsche Rekordmeister ein weiteres großes Talent. Der junge Flügelspieler entschied sich, den Verein ablösefrei zu verlassen und wird künftig in der niederländischen Eredivisie für den FC Utrecht spielen.

FC Bayern München: Juwel verloren

Demircan schließt sich nach dem erfolgreichen Medizincheck dem FC Utrecht an und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2028. Der Wechsel bietet dem 20-jährigen Linksaußen nicht nur eine Perspektive in der Eredivisie, sondern auch die Möglichkeit, sich auf internationaler Ebene in der Europa League zu beweisen. Seine Zukunft beim FC Bayern München sah der türkische U21-Nationalspieler hingegen als beendet an.

+++ FC Bayern München: Star-Abgang bahnt sich an! Missverständnis vor dem Ende? +++

Seine Laufbahn begann er 2017 beim FC Bayern, nachdem er vorher in der Jugend von 1860 München ausgebildet wurde. In der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern überzeugte Demircan mit sechs Toren und fünf Vorlagen in 20 Partien. Eine schwere Schulterverletzung zwang ihn aber ab April zu einer langen Pause. Obwohl Demircan eine Rückkehr nach seiner Genesung plante, spielte er letztlich keine Rolle mehr und konnte Vincent Kompany von einem Platz bei den Profis nicht überzeugen.

Perspektive in den Niederlanden

Obwohl die TSG Hoffenheim Interesse zeigte, entschied sich Demircan bewusst gegen die Bundesliga. Die sportlichen Erwartungen und die Chance auf regelmäßige Einsätze führten ihn stattdessen in die Niederlande. Der FC Utrecht schloss die vergangene Eredivisie-Saison auf einem starken vierten Platz ab. Damit wird Demircan nicht nur in der Liga, sondern auch auf europäischer Bühne gefordert sein.

Hier mehr News:

Beim FC Bayern München markiert diese Entscheidung den zweiten Weggang eines Flügelspielers binnen weniger Tage. Mit Sanés Abgang und Demircans Wechsel steht der Rekordmeister vor Herausforderungen, den Kader auf diesen Positionen weiter zu verstärken.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.