FC Bayern München: Emotionale Abschiedsworte – doch Fans bleiben eiskalt!

Nach wochenlangen Verhandlungen hat das Drama um die Zukunft von Leroy Sane ein Ende. Der deutsche Nationalspieler wird den FC Bayern München Richtung Galatasaray Istanbul verlassen.

Nach vier deutschen Meisterschaften und dem Gewinn der Klub-WM im Jahr 2021 endet für den 29-Jährigen eine Ära. Zum Abschied richtet sich Sane nun noch einmal mit emotionalen Worten an die Fans des FC Bayern München. Doch deren Reaktion hat es in sich.

FC Bayern München: Fans zeigen Unverständnis für Sane-Abschied

Am Ende haben die FCB-Verantwortlichen Sane wohl nicht zu einer Gehaltsreduzierung bewegen können. Stattdessen zieht es den früheren Schalker nach Istanbul, wo er „Sky“ zufolge nicht nur ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro netto kassieren soll, sondern auch noch ein stattliches Handgeld erhält. Finanziell sicher ein nachvollziehbarer Schritt, auf sportlicher Ebene jedoch ein Riesen-Rückschritt für Sane, der sich immer noch im besten Fußballer-Alter befindet.

Dementsprechend enttäuscht zeigten sich einige Bayern-Fans in den sozialen Medien – trotz Sanes warmer Abschiedsworte. Auf „X“ (ehemals Twitter) hieß es etwa: „Mit 29 die Karriere beenden, ist hart“, „Sehr enttäuschend Leroy“, „Gott sei dank bist Du weg“ oder auch „Viel Glück mit all dem Geld“. Ein friedlicher Abschied klingt jedenfalls anders.

„Kann ich nicht nachvollziehen“

Ein Münchener Fan holte dann allerdings so richtig aus: „Du hast immer gesagt, dass du dich wohl fühlen würdest in München und die Champions League gewinnen willst. Auf einmal zählt das nicht mehr, nur weil Du ein paar Euro mehr bekommst. Sorry, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Auf Wiedersehen!“

Worte, mit denen man vielen Münchener Anhängern aus der Seele sprechen dürfte. Immerhin: Durch Sanes Abgang sparen die Bayern-Bosse eine Menge Kohle – die man andernorts wiederum reinvestieren könnte. Zuletzt galten vor allem Nico Williams und Bradley Barcola als heiße Kandidaten beim deutschen Rekordmeister.