Mit „Shopping Queen“ ist Vox bereits seit Jahren erfolgreich. Eine nicht unwesentliche Rolle spielt dabei wohl Designer Guido Maria Kretschmer, der nicht nur für seine flotten Sprüche, sondern auch für seine offene Art bekannt ist.

An ihn richtet sich „Shopping Queen„-Kandidatin Saskia aus Mainz am Montag (10. Juli) im TV mit einer ungewöhnlichen Frage. Was folgt ist ein Deal mit Guido, von dem die Zuschauer in der Show aber nichts mitbekommen.

„Shopping Queen“-Kandidatin hat dringende Frage

Mit direkten Fragen und ungewöhnlichen Fan-Momenten hat der Designer bereits langjährige Erfahrung. Im Talkformat von Verona Pooth erzählte er noch davon, wie eine ältere Frau ihn fragte, ob sie ihn mal „am Nacken lecken“, könnte, wir berichteten.

Deutlich weniger offensiv aber dennoch bestimmt sagte die 35-jährige Saskia jetzt bei der Rubrik „Meine Frage an Guido“: „Guido, wann buchst du mich als Model?“ Zugegebenermaßen, die Mainzerin arbeitet als Model und Moderatorin – und weckte mit ihrer Aussage anscheinend das Interesse des Designers.

Guido Maria Kretschmer schließt Deal ab

In der Show sieht man, wie Guido eingeblendet wird und sagt: „Bald. Sehr gerne. Mucho Gusto, muss man sagen. Ich brauche nur die Agentur.“ Wie es danach weiter geht, sehen die Fans der Sendung nicht. Dafür gibt’s von Saskia selbst bei Instagram ein Update.

Aus der mutigen Frage ist hinter den Kulissen ein Deal entstanden, bei dem Saskia als Model für Guido Maria Kretschmers „About You“-Kollektion vor der Kamera steht. Und zwar am Wattenmeer. Auf Instragram teilte Saskia Aufnahmen vom Set am hellen Sandstrand. Dazu sagte sie: „Es ist einfach unglaublich schön hier, heute.“ Wer interessiert sich da noch für den Wochensieg, wenn er am Ende mit Star-Designer Guido Maria Kretschmer zusammenarbeiten kann?

Vox zeigt die neuen Folgen von „Shopping Queen“ montags bis freitags ab 15.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.