Sarah Lombardi lässt Emotionen freien Lauf: „Es ist sehr traurig“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Die Situation in Afghanistan bewegt die ganze Welt. Es sind Bilder, vor denen sich niemand verstecken kann. Bilder, die zeigen, welch dramatische Szenen sich derzeit in dem kriegsgebeutelten Land abspielen. Es sind Bilder, die auch Sarah Lombardi (oder Sarah Engels, wie sie nach ihrer Hochzeit mit Julian Büscher nunmehr wieder heißt) mitnehmen und berühren.

In ihrer Instagramstory wurde Sarah Lombardi nun auf die Lage in Afghanistan angesprochen. Ihre Antwort ist ziemlich deutlich.

Sarah Lombardi lässt ihren Emotionen freien Lauf. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Sarah Lombardi spricht über Situation in Afghanistan

So wurde die 28-Jährige gefragt, was sie zu der Situation in Afghanistan sage. Sarahs Antwort: „Es ist sehr traurig, was dort passiert und man kann nur hoffen, dass der Westen stark zusammenhält und eine 'gute Lösung' findet.“ Dazu schickte Sarah Lombardi noch zwei Emojis. Betende Hände und eine Friedenstaube.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Zudem wird bald ein Film mit Sarah in der Hauptrolle erscheinen

Was genau Sarah Lombardi für eine „gute Lösung“ hält, verriet sie nicht. Es ist aber auch eine komplexe Frage, die selbst von Experten derzeit nur schwer zu beantworten ist.

Sarah Lombardi: „Wir sind alle auf unsere Art und Weise einzigartig schön“

Mehr Kompetenz besitzt Sarah Lombardi dafür im Bereich Selbstliebe. So wurde die Sängerin ebenfalls gefragt, was sie denn dazu sage, dass sich Frauen mit anderen Frauen vergleichen und daher am Boden seien. Sarahs Antwort: „Wir sind alle auf unsere Art und Weise einzigartig schön. Mit unseren Fehlern und Kanten. Daher sollten wir uns niemals vergleichen und egal was ist, stolz auf die kleinen Dinge sein, die uns zu dem machen, was wir sind.“

