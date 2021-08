Sarah Lombardi legt überraschende Beichte ab: „Haltet mich für bekloppt“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Als Sängerin ist es Sarah Lombardi gewohnt, stets perfekt gestylt auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen. Doch in ihrer Musik macht die 28-Jährige immer wieder deutlich, dass es ihr nicht nur ums Äußerliche geht.

In einer Fragerunde bei Instagram wurde Sarah Lombardi nun jedoch vor die Wahl gestellt: Lieber auf Make-up oder auf Sport verzichten? Ihre Antwort wird sicherlich einige Fans überraschen.

Sarah Lombardi ist mehr als nur ein Modepüppchen: „Ich werd' nie ohne Fehler sein“

Sängerin Sarah Lombardi liebt es, sich schick zu machen. Selbst in ihrer Schwangerschaft gibt sich die Brünette alle Mühe, ein stylishes Outfit rauszusuchen und frisches Make-up aufzutragen.

Sarah Lombardi bezieht Stellung. Foto: IMAGO / Eventpress

Doch am Ende des Tages scheint Sarah auf die inneren Werte zu zählen. In ihrem Song „Ich“ singt die DSDS-Zweitplatzierte, die inzwischen wieder ihren Mädchennamen Engels angenommen hat: „Ich werd' nie ohne Fehler sein. Ich weiß, dass es nicht schlimm und nicht schlecht ist, wenn man gerade nicht so perfekt ist.“

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr drehte sie einen Film für Sat.1

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet. Das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Sarah Lombardi würde lieber auf Make-up statt Sport verzichten

Und so entscheidet sich Sarah Lombardi bei der Fan-Frage gegen die Schminke und für ihre große Leidenschaft zum Sport. „Haltet mich für bekloppt, aber der Sport tut mir einfach unheimlich gut“, lautet ihre Begründung.

Dazu teilt die Ex-Frau von Pietro Lombardi ein Video von sich, das sie joggend am Strand zeigt. Schon vor der Schwangerschaft konnten Sarahs Fans ihr täglich in der Instagram-Story beim Partner-Workout mit Ehemann Julian zusehen.

