Sarah Lombardi auf der Autobahn – erst dann realisiert sie den Ernst der Lage: „Schei**!“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Das hätte sich Sarah Lombardi lieber noch einmal überlegen sollen. Die Sängerin, die inzwischen wieder ihren Mädchennamen Engels trägt, hat ein dickes Problem.

Während einer Autofahrt mit Ehemann Julian bemerkt Sarah Lombardi plötzlich, dass sie sich schnell etwas einfallen muss, bevor es zu spät ist. Blöd nur, dass sich das Paar in diesem Moment mitten auf der Autobahn befindet.

Sarah Lombardi steckt in der Klemme. Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Sarah Lombardi muss alle 20 Minuten auf die Toilette – Autofahrt wird zur richtigen Qual

Als Schwangere hat man es wirklich nicht leicht. Im Alltag stößt Sarah Lombardi, die derzeit ihr zweites Baby erwartet, immer wieder auf Probleme, die sie nach der Geburt von Sohn Alessio längst verdrängt hat.

Als sie gerade mit Julian im Auto sitzt, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen: „Schei**! Weit und breit keine Toilette in Sicht. Was mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt schon!“ Tja, gerade in der Schwangerschaft drückt bei Sarah Lombardi eben häufiger mal die Blase. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: „Ich muss gefühlt alle 20 Minuten auf die Toilette gehen.“

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Sarah Lombardi hilflos: „Ich kann mich nicht mal ins Gebüsch stellen“

Blöd nur, dass sich die beiden gerade mitten auf der Autobahn befinden und einen Termin zu einem Fotoshooting haben. Schon zu Hause ist Sarah klar, dass es dort kein stilles Örtchen geben wird. Denn: Der Treffpunkt ist ein weites, leeres Feld. Na super...

„Ich kann mich nicht mal ins Gebüsch stellen. Jeder sieht mich dann“, merkt Sarah Lombardi frustriert an. Eine Steilvorlage für ihren Mann Julian: „Versuch dich mal hinter den Baum zu stellen.“ Das wird wohl eher schwierig. Schließlich wird Sarahs Babykugel von Tag zu Tag größer.

Zum Glück hat die 28-Jährige bei all dem Stress ihren Humor nicht verloren. Über die neckischen Sprüche ihres Liebsten kann die Sängerin noch immer lachen.

Nach einem Date mit Julian wählt Sarah Lombardi hingegen deutlich härtere Worte. Warum der Pärchenabend „echt kacke“ gewesen ist, erfährst du hier.

Lange musste Sarah Lombardi es geheim halten, doch jetzt darf es jeder wissen. Was die Sängerin ihren Fans offiziell verkünden darf, liest du hier.

Auch bei Heidi Klum wird es niemals still. Wen ihr Ex-Mann Seal jetzt datet, erfährst du hier.