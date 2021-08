Pietro Lombardi: Überraschendes Foto – DAMIT haben die Wenigsten gerechnet

Eigentlich befindet sich Pietro Lombardi noch mitten in seiner Social-Media-Pause. Jetzt postet der Sänger jedoch völlig unangekündigt sein erstes Foto seit sechs Wochen.

Und mit wem sich Pietro Lombardi darauf zeigt, sorgt regelrecht für Furore. Die Follower des DSDS-Stars flippen bei diesem Anblick total aus.

Pietro Lombardi zeigt sich wieder mit Ex-Frau Sarah: „Hat unsere Trennung nie verändert“

Das hätten wohl nur die wenigsten Fans für möglich gehalten. Pietro Lombardi zeigt sich ausgerechnet mit seiner Ex, als er sein Instagram-Comeback feiert.

Pietro Lombardi zeigt sich wieder mit seiner Ex. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Zu einem gemeinsamen Schnappschuss von sich, Ex-Frau Sarah Engels und Sohn Alessio schreibt der 29-Jährige: „Was wir uns bei deiner Geburt geschworen haben, hat auch unsere Trennung nie verändert. Wir werden immer für dich da sein.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Pietro Lombardi mit Sarah und Alessio: „Mama und Papa werden immer für dich da sein“

Anlass für das seltene Familienbild der Lombardis ist Alessios Einschulung. Der Sohn von Sarah und Pietro posiert stolz mit seiner Schultüte und seinem Rucksack auf dem Rücken, während das Ex-Paar hinter ihm glücklich in die Kamera lächelt. Alessios Gesicht wird bewusst mit einem roten Herz verdeckt.

Pietro Lombardi verspricht seinem Kind, dass er und Sarah für ihn zusammenhalten werden: „Bei deinem ersten Schultag, wenn du deinen Führerschein machst, deinen ersten Job beginnst oder du dann irgendwann heiratest und uns Enkelkinder schenkst. Egal, ob du traurig oder glücklich bist, Mama und Papa werden immer für dich da sein.“

Für den stolzen Papa Pietro ist dieser Tag ein höchst emotionales Ereignis, weshalb er diesen Moment auch trotz seiner Social-Media-Auszeit mit der Öffentlichkeit teilen will.

Pietro Lombardi: Sohn Alessio wurde mit Herzfehler geboren

Dass Alessio mal so groß wird, stand zum Zeitpunkt seiner Geburt nämlich noch in den Sternen. Der Kleine ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Nur eine Woche nach seiner Geburt musste sich Alessio einer siebenstündigen OP am Herzen unterziehen. Pietro Lombardi widmete ihm deshalb 2020 den Song „Kämpferherz“.

Sarah Lombardi legte nun eine überraschende Beichte ab. Worum es dabei ging, liest du hier.