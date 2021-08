Pietro Lombardi: Nach langer Pause – Sänger spricht Klartext

Die Trauer war groß bei den Fans, als sie lasen, was Pietro Lombardi ihnen zu sagen hatte. Er wollte sich verabschieden. Am fünften Juli sagte Pietro Lombardi „Bild bald“ und verabschiedete sich in eine Social-Media-Pause.

Zuvor postete Pietro Lombardi nahezu täglich neuen Content bei Instagram, doch von einem Tag auf den anderen war plötzlich Schluss. Jetzt – knapp sechs Wochen später – gibt es für die Fans des Sängers endlich einen Lichtblick.

Pietro Lombardi bricht sein Schweigen – ist die Auszeit damit beendet?

Im Netz hört man kaum noch etwas von Pietro Lombardi. Dafür steht der DSDS-Star wieder regelmäßig auf der großen Bühne. Den Strandkorb-Konzerten sei Dank, denn durch diese Maßnahme kann der 29-Jährige auch noch während der Corona-Pandemie wieder vor Publikum spielen.

Doch seine Fans wollen mehr. Pietros Covers und lustige Sketches fehlen der Instagram-Community. Seine fast 2 Millionen Follower warten nur darauf, dass der Musiker endlich wieder etwas aus seinem Privatleben teilt. Plötzlich meldet sich Pietro Lombardi ganz unverhofft in seiner Instagram-Story zu Wort.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Pietro Lombardi verspricht: „Es dauert nicht mehr lange“

„Vermisse euch! Es dauert nicht mehr lange, versprochen“, versichert Pietro Lombardi seinen Follower am Wochenende. „Team Lombardi“ – wie der Ex-Mann von Sarah Engels seine Fans liebevoll nennt – sei für ihn immer noch „die Nummer 1“. Wie süß!

Wie viel ihm sein sogenanntes „Team Lombardi“ bedeutet, hat Pietro bereits 2020 auf seinem Album deutlich gemacht. In seinem Lied „Ohne euch“ singt der Musikstar: „Ich hab' durch euch gelernt, dieses Leben zu leben. Denn wenn ihr nicht wärt, würd' es all das nicht geben. Wir geh'n gemeinsam diesen Weg. Ich will nicht ohne euch sein.“

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi erhält unglaubliches TV-Angebot – „Utopische Summe!“

Sarah Lombardi: Besuch von Ex-Mann Pietro Lombardi mit Alessio im Urlaub – „Man würde uns nie mehr wiederfinden“

Pietro Lombardi: Die Gerüchteküche brodelt – ist er wieder mit Laura Maria zusammen?

----------------------------------------

Dass es Pietro Lombardi nun endlich wieder besser geht, können sicherlich einige Konzertbesucher bestätigen. In den vergangenen Wochen strahlte der Schützling von Dieter Bohlen mit seinen Anhängern in Städten wie Wiesbaden, Hamburg oder Erfurt um die Wette.

Was war denn da los? Ein RTL-Kollege von Pietro Lombardi betrat den Flughafen in Dortmund. Ihm stand der Schock ins Gesicht geschrieben.