Pietro Lombardi erhält unglaubliches TV-Angebot – „Utopische Summe!“

Ein Date mit Pietro Lombardi? Das ist wohl ein großer Traum viele weiblicher Fans.

Seitdem sich Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria vor ein paar Monaten getrennt haben, ist der Sänger wieder Single.

Pietro Lombardi erhielt ein unglaubliches TV-Angebot!

Von einer Fernsehproduktion soll Pietro Lombardi daher ein unfassbares Angebot erhalten haben, bei welchem der 28-Jährige wohl einiges verdient hätte. Doch dieses konnte der Frauen-Schwarm auf keinen Fall annehmen.

Pietro Lombardi bekommt krasses TV-Angebot – „utopische Summe“

Auf Instagram spricht Sänger Pietro Lombardi mit seinen Followern in der Regel ganz offen und packt häufig viele private Informationen über sich aus.

Nicht selten stellen Fans dem Sänger daher die verrücktesten Fragen. Ein Follower von Pietro Lombardi will jetzt von dem 28-Jährigen wissen: Könnte Pietro vielleicht der neue Bachelor werden?

„Dazu muss ich euch jetzt unbedingt was erzählen“, holt der Sänger in seiner Instagram-Story aus.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Womit Pietro Lombardi dann rausrückt, ist absolut krass: „Ich habe eine Anfrage für eine eigene Dating-Show bekommen“, gibt der Sänger zu.

Im Rahmen dieser TV-Show sollte Pietro Lombardi sich selbst 30 Teilnehmerinnen aussuchen, welche er gedatet hätte. Woche für Woche hätte er dann eine von ihnen rausgeworfen – vom Prinzip her also wie bei der RTL-Show „Der Bachelor“.

Pietro Lombardi: Mit einer Dating-Show sollte der Sänger viel Geld verdienen. (Archivbild) Foto: imago/Jörg Schüler

„Ich schwörs‘ euch: Ich bin seit über 10 Jahren im TV und habe noch nie so eine hohe Gage angeboten bekommen. Eine utopische Summe!“, teilt Pietro Lombardi seinen Fans mit.

Pietro Lombardi lässt Angebot platzen – „kommt gar nicht infrage“

30 Frauen gleichzeitig daten und dafür auch noch eine Unmenge an Geld erhalten? Da hätten viele Männer wohl nicht nein gesagt.

Aber Pietro Lombardi scheint das offensichtlich nicht nötig zu haben. „Ich sehe mich nicht in so einem Format“, gibt der Sänger offen zu.

--------------------

--------------------

„Ich will meine Frau auf anderen Wegen kennenlernen und nicht über so eine Dating-Show. Deshalb kommt das für mich gar nicht infrage“, fügt Pietro anschließend hinzu. Ganz so einfach lässt sich der Frauen-Schwarm also nicht erobern.

Schade eigentlich, denn die TV-Reichweite hätte dem Sänger vielleicht mal wieder ein paar jüngere Fans verschaffen können. Diese scheinen Pietro Lombardi nämlich derzeit ein wenig flöten zu gehen. Mehr dazu erfährst du hier.

Zuletzt besuchte Pietro Lombardi seinen Kumpel Dieter Bohlen und durfte sogar in seine Villa. Was er da entdeckte, konnte er nicht glauben!

Pietro Lombardi baut zurzeit an seiner eigenen Villa. Dabei zeigte er auch sein Schlafzimmer und verriet seinen Fans ein Bettgeheimnis! (mkx)