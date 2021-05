Pietro Lombardi zeigt sein neues Schlafzimmer – plötzlich haut er dieses Bettgeheimnis raus

Bettgeflüster mit Pietro Lombardi? Der Sänger hat sich gerade erst sein eigenes neues Haus gegönnt. Kamin, Gästezimmer, Musikzimmer und vieles mehr inklusive.

Jetzt zeigt der ehemalige DSDS-Juror stolz sein Schlafzimmer – und gibt auch gleich ein intimes Bettgeheimnis preis.

Pietro Lombardi zeigt sein neues Schlafzimmer. Foto: IMAGO / Future Image

Pietro Lombardi zeigt sein Schlafzimmer – und lüftet Bettgeheimnis

Pietro Lombardi ist aktuell Single. Seine letzte Beziehung hatte der 28-Jährige vor wenigen Monaten mit Influencerin Laura Maria. Es war die erste Frau nach Sarah Lombardi, für die Pietro Lombardi laut eigenen Angaben starke Gefühle hegte. Jetzt hat der Sänger also ein neues Eigenheim, aber keine Frau, die das Wohnglück mit ihm teilen kann. Oder doch?

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 brachte Pietro sein eigenes Eis raus

----------------------------------------

Pietro Lombardi: Echtes Luxusbett!

Als Pietro bei Instagram sein 1,60 mal 2 Meter großes Luxusbett von Joop zeigt, das er vor die gerade erst neu gestrichene dunkelgraue Wand platziert hat, verrät er zugleich: „Also sagen wir so, eine zweite Person wird ohne Problem mit drauf passen. Aber erstmal kommt mir hier keiner ins Bett, außer mein Sohn.“

+++ Pietro Lombardi darf es endlich verkünden: „Leute, es ist raus!!!“ +++

So so, also erst mal keine neue Frau an seiner Seite. Das Bett soll allerdings nicht allzu lange im Schlafzimmer bleiben, sondern künftig ins Gästezimmer gestellt werden, wie er sagt. Denn Pietros Traumbett hat vier Monate Lieferzeit. „Deshalb habe ich das erst mal genommen“, erklärt Pietro Lombardi weiter.

----------------------------------------

----------------------------------------

Mal sehen, wie lange es dauert, bis wirklich mal eine weibliche Schlafgenossin bei ihm im Bett verweilen darf.

Und da der Sänger, der von Dieter Bohlen entdeckt wurde, gerade im Häuserwahn zu sein scheint, hat er kürzlich auch gleich mal dem Poptitan in dessen Villa einen Besuch abgestattet. Dort kam Pietro Lombardi aus dem Staunen nicht mehr raus. Was er entdeckt hat, liest du hier >>>