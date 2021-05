Pietro Lombardi kann es nicht fassen: „Time to say Goodbye“

Pietro Lombardi ist ein viel beschäftigter Mann. Der ehemalige „DSDS“-Sieger ist Musiker, Vater, Hausbauer und Social-Media-Star.

Ganz schön viele Aufgaben also, die Pietro Lombardi täglich unter seine Cap bekommen muss. Doch manchmal bieten sich dem 28-Jährigen dabei auch die kleinen Aufreger des Alltages.

Pietro Lombardi: DAMIT hat er nicht gerechnet

Sänger Pietro Lombardi. Foto: IMAGO / Karina Hessland

So checkte Pietro Lombardi zuletzt, wo denn der Altersschnitt seiner rund 1,9 Millionen Abonnenten auf Instagram so liegt. Und dabei kam Überraschendes zutage.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

So teilte Pietro Lombardi das Altersdiagramm in seiner Instagram-Story und besonders ein Wert machte stutzig. So schickt sich der Anteil seiner Follower, die 65 Jahre oder älter sind, den Anteil seiner jungen Follower (13 bis 17 Jahre) zu überholen. Deren Anteil liegt nämlich bei 1,3 Prozent, während die über 65-Jährigen bereits 1 Prozent ausmachen.

Pietro Lombardi: „Die Teeniestar-Zeiten sind definitiv vorbei“

Auch spannend: Mit 3,3 Prozent hat Pietro Lombardi deutlich mehr Follower zwischen 55 und 64 Jahren als zwischen 13 und 17 Jahren.

Grund genug für Pietro Lombardi, sein Ende als Teenie-Idol einzuläuten. Bei Instagram nimmt er Abschied. So unterlegt er seinen Post mit dem Song „Time to say Goodbye“ von Sarah Brightman und schreibt dazu: „Zu krass. Meine 65 Jahre alten Supporter überholen die 13-17-Jährigen. Die Teeniestar-Zeiten sind definitiv vorbei.“

Was war denn da los? Pietro Lombardi besuchte seinen Freund Dieter Bohlen in dessen Haus in Tötensen. Er kann nicht fassen, was er dort sieht.