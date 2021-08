RTL-Star betritt Flughafen in Dortmund – und ist völlig schockiert: „Richtige Eskalation“

Seinen Trip zum Flughafen Dortmund hatte sich RTL-Star Mike Heiter anders vorgestellt. Der Essener, der unter anderem schon in den RTL-Formaten „Das Sommerhaus der Stars“, „Promi Ninja Warrior Germany“ und „Ich bin ein Star – die große Dschungelshow“ zu sehen war, wollte eigentlich nur ganz entspannt mit seiner Freundin Laura Morante verreisen. Doch alles kam anders als gedacht!

Doch als Mike Heiter den Flughafen Dortmund betrat, verschlug es dem RTL-Star fast die Sprache.

RTL-Star Mike Heiter prangert Zustände am Flughafen Dortmund an

„Kennt ihr das, wenn sich die Leute nicht an irgendwas halten? Wir sind jetzt hier am Flughafen und hier ist richtige Eskalation“, beschreibt Heiter die Lage in Dortmund.

Das ist der Flughafen Dortmund:

Der Flughafen Dortmund heißt eigentlich 'Dortmund Airport 21'

Er ist gemessen an der Anzahl der Passagiere der drittgrößte Verkehrsflughafen in NRW

Deutschlandweit liegt der Flughafen Dortmund auf Rang 10

Der Flughafen in Dortmund ist bei Planespottern sehr beliebt

Und er hat durchaus recht. So schwenkt der Realitystar sein Handy und man sieht Bilder, die man so eigentlich nur vom Schlussverkauf bei Primark kennt. Hunderte Menschen, dicht gedrängt, keinerlei Absperrungen, keine Ordnung.

RTL-Star Mike Heiter am Flughafen Dortmund: „Ich kriege auf jeden Fall richtig Bluthochdruck hier“

Heiter weiter: „Ich kriege auf jeden Fall richtig Bluthochdruck hier. Ich habe versucht, das zu regeln. Ich bin zu einem Schalter gegangen und habe gesagt, wir brauchen Security. Die sagen, hier ist Security. Ich sehe hier keinen einzigen Security.“

Die Leute, so Heiter, hätten sogar eigenmächtig die Trennwände entfernt. „Auf jeden Fall nicht nice hier am Flughafen Dortmund“, so der RTL-Star sarkastisch.

Das ist Mike Heiter:

Mike Heiter wurde am 13. Mai 1992 in Essen geboren

Er ist gelernter Kfz-Mechatroniker

Bekannt wurde Heiter durch seine Teilnahme bei Love Island

Derzeit ist Mike Heiter bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen

Das sagt der Flughafen Dortmund

Und was sagt der „Dortmund Airport 21“ zu den Vorwürfen des RTL-Stars?

Flughafen-Sprecherin Davina Ungruhe gegenüber DerWesten: „Die Herausforderungen, einen geordneten Flugbetrieb nach der langen Phase der Lockdowns wieder zu garantieren, sind naturgemäß für alle Beteiligten sehr groß, dies gilt sowohl für unsere Aktivitäten wie auch die Passagierkontrollen im Rahmen der Luftsicherheit und auch aufseiten der Airlines. Dabei müssen die Prozesse aufgrund der Corona-Regeln umgestellt werden. Einige Prozesse wie z. B. der Check-In dauern dabei deutlich länger als vorher, da weitere notwendige Dokumente (GGG-Regeln, Einreiseanmeldungen) kontrolliert werden müssen. Am Dortmund Airport ist das Verkehrsaufkommen nahezu auf dem Stand von 2019 (Vorkrisen-Niveau). Hinzu kommt, dass das letzte Wochenenden eins der verkehrsreichsten im ganzen Jahr war, da es sich um das letzte Ferienwochenende handelte.“

Den Vorwurf, dass keine Security vor Ort gewesen sei, weist die Sprecherin jedoch zurück. „Der Dortmund Airport setzt Floorworker ein, die den Passagierfluss koordinieren sollen. Darüber hinaus ist die Bundespolizei am Platz“, so Ungruhe. Allerdings, so die Flughafen-Sprecherin weiter, sei „aufgrund der baulichen Gegebenheiten am Dortmund Airport“, ein „Abstandhalten nicht immer möglich“. Dies sei aber mit der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vereinbar.

