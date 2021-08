GZSZ: RTL streicht Soap kurzfristig aus dem Programm – DAS ist der Grund

Erst kam Sunny und nun folgt Nihat. Nachdem RTL im vergangenen Oktober mit „Sunny – wer bist du wirklich?“ bereits ein Spin-Off seiner Kult-Soap „GZSZ“ erfolgreich an den Start brachte, will der Sender das Erfolgskonzept nun einer weiteren Probe unterziehen.

GZSZ wird kurzfristig gestrichen. Foto: IMAGO / Joko

Und der Sender wird sogar noch etwas mutiger. So zeigte RTL von seinem ersten „GZSZ“-Spin-Off lediglich zwei Folgen im Free-TV und überließ die restlichen Episoden seinen TV-Now-Abonnenten. Nun werden gleich alle Folgen von „Nihat - Alles auf Anfang“, so der Titel der neuen Serie, bei RTL gezeigt. Die Kölner werfen dafür sogar „GZSZ“ aus dem Programm.

RTL nimmt 'GZSZ' aus dem Programm – ER ist Ersatz

Doch keine Sorge: Für immer ist das nicht. So wird RTL die zehn Folgen von „Nihat - Alles auf Anfang“ auf zwei Tage verteilen. Die ersten fünf Episoden laufen am Mittwoch, dem 22. September und die zweiten fünf Episoden am Donnerstag, dem 23. September. Los geht's bereits um 19.40 Uhr. Also dem Sendeplatz von „GZSZ“. Das berichtet der Mediendienst „DWDL“.

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

Doch worum geht es in „Nihat - Alles auf Anfang“? Nihat Güney, der von Timur Ülker gespielt wird, wird zu Beginn der Serie leblos aus dem Hamburger Hafen gezogen. Dabei war Nihat lediglich auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter. Wie es dazu kommen konnte, was ein Mafia-Boss, Koks und eine Tänzerin damit zu tun habe, erfährst du im September bei RTL.

RTL zeigt „Nihat - Alles auf Anfang“ an zwei Tagen im September. Foto: TVNOW / Sebastian Geyer

