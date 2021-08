AWZ: Traurige RTL-Nachricht: „Du wirst uns sehr fehlen!“

Es ist eine traurige Nachricht, die vergangene Woche vom AWZ-Set kamen. Die RTL-Darsteller mussten Abschied von einer langjährigen Kollegin nehmen.

Fünf Jahre lang spielte sie die Rolle der Marie Schmidt bei AWZ. Jetzt ist plötzlich Schluss für Cheyenne Pahde.

AWZ-Star Cheyenne Pahde über Ausstieg: „Wird uns allen für immer in Erinnerung bleiben“

Die Schauspielerin, die seit Juli 2016 nahezu täglich bei „Alles was zählt“ (AWZ) zu sehen gewesen ist, steigt aus. Am Freitag (13. August) hatte Cheyenne Pahde ihren vorerst letzten Drehtag am RTL-Set in Köln.

„Was für ein Abschied! Danke an meine 'Alles was zählt'-Kollegen für diesen besonderen Abend! Ich glaube, der wird uns allen für immer in Erinnerung bleiben“, schwärmt die 26-Jährige von ihrem letzten Tag als Marie Schmidt bei Instagram.

Das ist „Alles was zählt“:

Die beliebte Daily Soap läuft seid 2006 auf RTL. Inzwischen zählt sie acht Staffeln und mehr als 3000 Folgen

Die Serie spielt im Sport -und Wellnesscenter der Familie Steinkamp in Essen, in dem ambitionierte Eisläufer trainiert werden

Im Mittelpunkt steht das Eigentümerpaar Simone und Richard Steinkamp sowie deren Töchter Jenny und Vanessa

Die Beiden könnten nicht unterschiedlicher sein: Während Jenny verbissen an ihrer Eislauf-Karriere arbeitet, hat Vanessa in Boston Medizin studiert

Neben Erfolg und Rivalität auf dem Eis stehen Liebe und Beziehungsdramen im Fokus der Handlung

Die neuen Folgen laufen bei RTL und TV NOW

Dort gibt es auch eine Vorschau

AWZ-Kollege Igor Dolgatschew vermisst Cheyenne Pahde schon jetzt

Mit einem riesigen Blumenstrauß in der Hand lächelt Cheyenne Pahde in die Kamera. Für die Zwillingsschwester von GZSZ-Star Valentina Pahde geht es nun erst einmal in den Urlaub. Gegenüber RTL erklärt Cheyenne: „Jetzt ist für mich persönlich die Zeit gekommen, einfach mal etwas Neues zu wagen und die Zeit für mich zu nutzen.“

Ihre AWZ-Kollegen werden die sympathische Münchnerin jedoch vermissen. Unter Cheyennes Beitrag kommentiert Igor Dolgatschew, der schon seit 2007 die Rolle von Deniz Öztürk spielt: „Du wirst uns sehr fehlen!“ Auch Tijan Njie alias Moritz „Mo“ Brunner schenkt Cheyenne ein rotes Herz zum Abschied.

Doch was macht Cheyenne Pahde nach ihrer Zeit bei AWZ in ihrem Sabbatical? Die Fans haben da bereits eine Idee. Kann das stimmen?