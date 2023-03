Sarah Engels enthüllt die traurige Wahrheit – aus diesem Grund wohnt sie jetzt in einer Mietwohnung

Seit Monaten rätseln die Fans von Sarah Engels, was im Privatleben der Sängerin vorgefallen ist. Nach außen gibt sich die 30-Jährige so, als wäre nie etwas passiert. Erst in den vergangenen Tagen gesteht die Zweifach-Mama, dass sie in letzter Zeit viel geweint habe.

Nun verrät Sarah Engels endlich, was bzw. wer der Grund für diese schwere Zeit ist. Dabei offenbart die DSDS-Zweitplatzierte auch, wieso sie, Ehemann Julian Engels und ihre Kinder nicht mehr in dem Einfamilienhaus in Köln-Hürth wohnen können.

Sarah Engels von Stalker aus eigenem Haus vertrieben

In den vergangenen Monaten ist Sarah Engels viel unterwegs gewesen. Man bekommt beinah den Eindruck, die „Ma Bonita“-Sängerin wäre ständig im Urlaub. Teneriffa, Rom, Mallorca oder in Lappland: Gemeinsam mit ihrer Familie bereist Sarah die ganze Welt. Doch das scheint einen traurigen Grund zu haben.

In ihrer Instagram-Story stellt sich Sarah Engels nun den zahlreichen Nachfragen bezüglich ihres Zuhauses. Eigentlich wohnen Sarah, Julian, Alessio und Solea in einem Kölner Einfamilienhaus. Erst im vergangenen Sommer hat die Brünette ihren Fans gezeigt, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann den heimischen Garten aufhübscht – doch von diesem hat die Familie nun erst einmal Abschied nehmen müssen.

Auf die Frage, ob Sarah Engels nicht mehr in ihrem Haus wohne, antwortet die Ex-Frau von Pietro Lombardi: „Doch, wir sind aber aktuell in einer Mietwohnung… Ist eine längere Geschichte, aber vielleicht auch wichtig, mal auf solche Themen aufmerksam zu machen: Ich hatte dort einen Stalker, der wirklich irgendwann sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist und wir uns dort deshalb nicht mehr wohlfühlen. Wir wollten erstmal, dass die Situation sich beruhigt und klärt. Bitte habt aber Verständnis, dass ich mich hierzu eher bedeckt halte.“