Seit ihrem ersten Auftritt bei DSDS hat sich Sarah Engels in die Herzen der Fans gesungen. Wir zeichnen ihren Aufstieg nach.

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Sarah Engels verrät: DAS wurde aus dem gemeinsamen Haus von ihr und Ex Pietro Lombardi

Vor sieben Jahren erfüllten sich Sarah Engels und Pietro Lombardi den Traum vom Eigenheim. RTL2 begleitete das Ex-Paar damals und widmete ihnen die Doku-Soap „Sarah und Pietro bauen ein Haus“.

Doch nur ein Jahr später gaben die Sänger ihre Trennung bekannt. Pietro Lombardi zog umgehend aus dem gemeinsamen Haus aus und auch Sarah Engels wohnt längst nicht mehr in der Immobilie. Ihren Fans verriet die 29-Jährige nun, was aus dem Traumhaus geworden ist.

Sarah Engels und Pietro Lombardi bauten im Alter von 22 Jahren ein eigenes Haus

Im Jahr 2015 lief es für Sarah Engels und Pietro Lombardi, die damals noch verheiratet waren, richtig rund. Nach vier Jahren Beziehung gab das Paar an, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Doch wohin mit dem Baby? Ein Eigenheim musste her.

Vor sieben Jahren bauten sich Sarah Engels und Pietro Lombardi ein gemeinsames Haus. Foto: IMAGO / Harald Deubert, IMAGO / Photopress Müller

Bevor Sohnemann Alessio am 15. Juni 2015 auf die Welt kam, machten sich Sarah und Pietro also an den Hausbau. Ein großer Schritt für die Musiker, die beide erst 22 Jahre jung waren. Das Grundstück hatten die DSDS-Stars schließlich selbst finanziert, wie sie damals bei „TV Total“ betonten.

Nach ihrer Trennung im Jahr 2016 wollten jedoch weder Sarah noch Pietro in dem gemeinsamen Haus bleiben. Nachdem sich beide jeweils eine neue Wohnung suchten, ließ sich Pietro Lombardi im Frühjahr 2021 eine eigene Luxus-Villa bauen (Mehr dazu hier >>>). Sarah Engels wohnt inzwischen mit ihrem Ehemann Julian Büscher und ihren Kindern in einem Haus in Köln-Hürth.

----------------------------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist sie mit Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Am 2. Dezember 2021 kam ihre Tochter Solea Liana auf die Welt

----------------------------------------

Pietro Lombardi hat Sarah Engels das Haus überlassen – jetzt vermietet sie es an andere

In ihrer Instagram-Story erzählte Sarah nun, dass sie sich derzeit wieder nach einer neuen Immobilie umsehe. Allerdings nicht, um darin einzuziehen, sondern um sie zu vermieten und später einmal ihren Kids vererben zu können.

Und Ähnliches sei wohl auch mit dem Traumhaus von Sarah und Pietro passiert, wie sie jetzt aufdeckte: „Das Haus, welches Pietro Lombardi und ich 2013 gebaut haben, habe ich 2016 komplett übernommen. Wenn man die Immobilienpreise von vor zehn Jahren mit heute vergleicht, kippt man echt vom Stuhl.“

Im Mai 2020 zog Sarah Engels endgültig aus dem Haus, das einst für sie und Pietro bestimmt war, aus. „Ich hätte es schon längst vermieten sollen, konnte mich aber nicht trennen“, erklärte sie damals bei „Exclusiv“. Und auch im Podcast von Barbara Schöneberger gab die Sängerin an, das Haus mit drei Etagen nun vermieten zu wollen, da es ewig leer stand.

----------------------------------------

Mehr zu Sarah Engels:

----------------------------------------

Sarah Engels ehrlich: „Ich hatte Angst“

Der Besitz des Hauses brachte jedoch auch viel Verantwortung mit sich. „Damals war es für mich ein gewisses Risiko, welches ich mit der Immobilie getragen habe und ich hatte sogar zeitweise Angst, dass ich mich damit etwas übernommen habe. Jetzt nach sechs Jahren kann ich aber sagen, dass es definitiv die richtige Entscheidung war“, erklärte Sarah Engels in ihrer Instagram-Story.

Ein weiterer Hausbau mit ihrem Ehemann Julian komme für sie allerdings nicht in Frage. Doch das ist nicht die einzige Lehre, die Sarah aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi gezogen hat. Mehr dazu hier >>>