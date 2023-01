Sarah Engels gesteht nach Urlaub in der eisigen Kälte: „Hat mich echt Nerven gekostet“

Polarlichter bestaunen, Eisbaden gehen, Rentiere beobachten – Sarah Engels ist mit einem echten Traumurlaub in das neue Jahr gestartet. Gemeinsam mit Ehemann Julian, den Kindern Alessio und Solea und ihren Trauzeugen verbrachte sie ein Woche in Lappland (Finnland).

Inzwischen ist Sarah Engels wieder in Deutschland gelandet, schließlich geht am Montag (09. Januar) die Schule wieder los. Zuvor blickt sie aber noch einmal zurück auf die Erlebnisse und verrät, was sie im Urlaub ganz schön gestresst hat.

Sarah Engels: DAS stresste sie im Urlaub

Polarlichter, endlose Wälder und viel Schnee – die Natur in Finnland ist traumhaft, aber es ist auch eisig kalt. Die Temperaturen übersteigen in dieser Zeit nur ganz selten die 0 Grad. Heißt für alle Menschen vor Ort: Ganz dick einpacken – und mit zwei Kindern kann das ganz schön aufwendig sein.

„Solea war jetzt nicht so viel im Schnee, weil echt so kalt war. Sie war ganz dick eingepackt“, berichtet Sarah Engels in ihrer Instagram-Story. „Thermounterwäsche, Body, dicker Pulli, Jogginghose, zwei paar Socken Schneeschuhe, zwei Mützen, Handschuhe, einen Schal“ – all das mussten Sarah Engels und Mann Julian ihrer Tochter Solea immer wieder anziehen.

„Das An- und Ausziehen hat mich schon echt Nerven gekostet, bis alle Kinder inklusive mein Mann angezogen waren“, verrät Sarah Engels. Aber das ist noch nicht alles: Gerade wo alle angezogen waren, kam es dann, wie es mit kleinen Kinder nun mal so ist. „Was passiert, wenn alle angezogen sind? Einer muss auf Toilette“, erzählt Julian.

Von dem Urlaub schwärmt das Pärchen aber trotzdem in den höchsten Tönen. „Die Natur in Finnland ist wirklich so schön“, sagt Sarah Engels. Jetzt geht der „normale Wahnsinn“ für die Sängerin aber wieder los. Einkaufen gehen, Wäsche waschen und Alessio zur Schule bringen – für die zweifach Mama beginnt ab Montag wieder der Alltag.