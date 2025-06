Aldi, Kaufland & Co.: Nächste Hamsterkauf-Welle steht bevor – aus diesem Grund

Wer an Hamsterkäufe denkt, dem kommen sicherlich zuerst die rappelvollen Geschäfte rund um Weihnachten und Ostern in den Sinn. Doch tatsächlich sind Mai und Juni zwei Monate, in denen bei Aldi, Kaufland und Co. auf eine Hamsterkauf-Welle direkt schon die nächste folgt.

Vor und nach Ostern war es im April rappelvoll in den Supermärkten und Discountern wie Aldi, Kaufland, Lidl, Edeka & Co. Schon wenige Tage später ging beim Einkaufen erneut die Post ab: Die Feiertage 1. Mai (Tag der Arbeit) und Christi Himmelfahrt (29. Mai) fielen jeweils auf einen Donnerstag, ermöglichten zusammen mit dem Brückentags-Freitag zwei lange Wochenenden. Da ließen es sich viele Menschen gut gehen, sie schmissen den Grill an oder deckten die Kaffee-Tafel. Doch jetzt scharren die Hamsterkäufer schon wieder mit den Hufen.

Aldi, Kaufland & Co.: Feiertag lockt Hamsterkäufer

Gerade erst erlebten die Kunden von Aldi, Kaufland auch noch vor und nach dem langen Pfingstwochenende volle Läden und leere Regale. Insbesondere am Dienstag (10. Juni) nach den Feiertagen stürmten vielerorts die Menschen in die Geschäfte, als hätten sie zwei Wochen lang nicht einkaufen können. Offenbar waren in vielen Haushalten die Kühlschränke leer – und wollten nun wieder aufgefüllt werden.

Ein solches Szenario steht jetzt wieder unmittelbar bevor – zumindest in weiten Teilen Deutschlands. Denn am Donnerstag (19. Juni) können die Menschen in allen katholisch geprägten Bundesländern ein weiteres langes Brückentags-Wochenende genießen (NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile von Thüringen und Sachsen). Knapp 54 Millionen Menschen, also mehr als 60 Prozent der Bundesbevölkerung, leben in diesen Regionen – unter ihnen viele Hamsterkäufer.

Rund um Fronleichnam wird es voll

Besonders in den Stunden vor Ladenschluss am Mittwoch (18. Juni) ist bei Aldi, Kaufland & Co. mit einem Kundenansturm zu rechnen. Viele Menschen werden für den Feiertag ihre Vorräte auffüllen, vor allem frische Lebensmittel holen. Oder auch Bier, Grillfleisch und Ähnliches, denn die Wetterfrösche sagen bestes Wetter für gemütliche Stunden im Garten oder auf dem Balkon voraus. Dadurch könnte es zu größeren Menschenmengen in den Geschäften kommen, insbesondere nach Feierabend. Lange Wartezeiten an den Kassen und vereinzelt leere Regale sind dann keine Seltenheit.

Am Brückentag, dem Freitag nach Fronleichnam, werden die Geschäfte ebenfalls gut besucht sein. Schließlich muss der Kühlschrank wieder aufgefüllt und alles Nötige fürs (verlängerte) Wochenende eingekauft werden. In Urlaubsregionen, Naherholungsgebieten oder Städten, wo viele Ausflügler unterwegs sind, dürfte es bei Aldi, Kaufland & Co. besonders voll werden.

Apropos Urlaubsregionen: Zwar haben die Filialen von Aldi, Kaufland, Lidl, Rewe & Co. am Feiertag Fronleichnam üblicherweise geschlossen. Doch in touristischen Gebieten sowie an Bahnhöfen und Flughäfen sind Warenverkäufe trotzdem erlaubt. Dort können Reisende sowie alle anderen Kunden auch am 19. Juni ihren Bedarf decken. Bäckereien oder Tankstellen-Shops öffnen gewöhnlich ebenfalls ihre Türen.

Übrigens: Kunden von Aldi, Kaufland & Co. können nach Fronleichnam erst einmal durchatme. Die Wochen, in denen eine Hamsterkauf-Welle die nächste jagt, sind erst einmal vorbei. Spannend wird es wohl erst wieder am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Er fällt dieses Jahr auf einen Freitag – also auf den Tag, an dem üblicherweise Millionen Deutsche ihren Wochenend-Einkauf erledigen. Da dürfte es dann wohl am Tag davor und danach rappelvoll werden in den Geschäften.