RTL2 zeigt absolute Premiere – Kultserie erstmals mit Hollywood-Stars

Bereits seit 25 Jahren begeistert RTL2 Krimifans mit der Serie „X-Factor: Das Unfassbare“. In jeder Folge werden fünf mysteriöse Geschichten erzählt, diese können entweder wirklich so geschehen oder frei erfunden sein. Im Anschluss bietet Moderator Jonathan Frakes Erklärungsmöglichkeiten für die oftmals übernatürlich wirkenden Ereignisse an. Das Fernsehpublikum ist dazu aufgerufen, am Ende der Folge zu raten, welche der Geschichten wirklich so geschehen ist.

Die neue Staffel der RTL2-Serie steht bereits in den Startlöchern. Nachdem das Format zeitweise in Deutschland produziert wurde, drehte der Sender nun acht neue Folgen in den USA. Doch damit nicht genug, nun wurde eine Besetzung der einzelnen Rollen mit Hollywood-Stars bekannt gegeben.

RTL2 macht große Ankündigung

Bereits die Namen der Geschichten, die in der kommenden Staffel von „X-Factor: Das Unfassbare“ erzählt werden, sorgen für Gänsehaut. „Der Kontrolleur“, „Hotel des Grauens“, der „Fleisch-Regen von Kentucky“, „Ehre unter Dieben“ sowie die Neuverfilmung des Klassikers „Rote Augen“, werden den Fans der RTL2-Serie sicherlich die eine oder andere schlaflose Nacht bereiten.

RTL2 trumpft dabei mit einer wahren Hollywood-Besetzung auf. Hollywood Schauspieler Danny Trejo ist unter anderem aus „Breaking Bad“ und „From Dusk till Dawn“ bekannt und wird in der Rolle des Sheriffs dem mysteriösen Verschwinden eines Bullen auf die Spur gehen. Manu Bennet, bekannt aus der „Hobbit“-Triologie, wird dem rätselhaften Verschwindens einer Frau nachgehen. Zudem werden weitere Hollywoodstars, unter anderem Brandon Sexton III („Black Hawk Down“), die Protagonisten der übersinnlichen Geschichten verkörpern.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Die erste Auftaktfolge der RTL2-Serie wird bereits am 29. Oktober ausgestrahlt werden, die Pilot-Folge folgt am 29. Oktober 23 um 20:15 Uhr auf RTL2.