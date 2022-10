RTL2 wirft Programm um – Zuschauer haben die Nase voll: „Bitte nicht!“

Halloween rückt immer näher. Da der US-amerikanische Feiertag dieses Mal auf einen Montag fällt, dürften die Kostümpartys bereits am Wochenende stattfinden. Wer den Sonntag anschließend gemütlich auf der Couch verbringen möchte, ist bei RTL2 genau richtig.

Sicherlich hast du dir auch schon überlegt, welche Gruselfilme dieses Jahr über deinen Bildschirm flimmern sollen. Für diejenigen, die noch unschlüssig sind, hat RTL2 den idealen Programmplan ausgearbeitet.

RTL2 zeigt den ganzen Tag „X-Factor: Das Unfassbare“

Was könnte besser zu einem womöglich regnerischen Sonntag Ende Oktober passen als die Mystery-Serie „X-Factor: Das Unfassbare“? Anlässlich des Halloween-Fests holt RTL2 die beliebte Kultshow zurück ins Programm.

Von 06.05 Uhr morgens bis 00.15 Uhr nachts wird der Sender am 30. Oktober den ganzen Tag über „X-Factor“-Folgen ausstrahlen. Und als wäre das nicht schon genug, sollen zur Primetime sogar zwei brandneue Episoden gezeigt werden. Laut einer Programmvorschau soll es darin unter anderem um den kopflosen Reiter El Muerto und andere parapsychologische Phänomene gehen. Insgesamt handelt es sich um zehn neue Geschichten.

Die Mystery-Serie ist von 1997 bis 2002 produziert worden, doch noch Jahre später hat RTL2 die Folgen ausgestrahlt. In Deutschland erfreut sich die Sendung bis heute großer Beliebtheit, was nicht zuletzt am Moderator und „Star Trek“-Schauspieler Jonathan Frakes liegen dürfte.

Der 70-Jährige wird selbstverständlich auch beim Halloween-Special am 30. Oktober zu sehen sein. Der Schauspieler hat durch „X-Factor: Das Unfassbare“ wahren Kultstatus erlangt. Umso glücklicher sollten die Zuschauer, die mit der Mystery-Serie aufgewachsen sind, über sein Comeback sein.

RTL2-Zuschauer enttäuscht: „Hat nichts mit dem Original zu tun“

Doch im Netz scheinen sich nicht alle über die Fortsetzung der Kultshow freuen zu können. „Bitte nicht wie letztes Jahr mit deutschen Darstellern“, platzt es aus einem Mann bei Instagram. Bereits im Oktober 2021 hat der Sender eine neue Folge veröffentlicht, diese ist jedoch anders als die originalen Episoden nicht ausschließlich in den USA produziert worden. Neben Drehorten in Deutschland hat man sich zudem für deutsche Darsteller entschieden.

„Wurde letztes Jahr schon auf Trash- TV gemacht. Hat leider nichts mit dem Original zu tun!“, ärgert sich ein weiterer Fan bei Instagram. Immer wieder werden in den Kommentaren kritische Stimmen laut. „Finde die deutschen Stories nicht so gut wie die amerikanischen“, gibt eine weitere Zuschauerin zu.

Für den Nostalgie-Faktor dürfte dennoch alle Mal gesorgt sein. Immerhin sind die restlichen Folgen, die am 30. Oktober ausgestrahlt werden, noch von früher. „Mega geil!“, freut sich beispielsweise ein Fan.

Zur Erinnerung: In „X-Factor: Das Unfassbare“ werden pro Folge jeweils fünf mysteriöse Geschichten erzählt, die entweder an wahre Begebenheiten angelehnt sind oder von den Autoren der Serie frei erfunden worden. Nach jeder erzählten Geschichte bietet Moderator Jonathan Frakes seinem Publikum Erklärungsmöglichkeiten für die unglaublichen Geschehnisse an. Der Zuschauer kann schließlich selbst raten, welche der fünf Stories wahr oder falsch sind.