RTL2: Zuschauer dürfen sich freuen – Sender nimmt neue Folgen von Kult-Show ins Programm

RTL2-Zuschauer, aufgepasst: Über 700 Folgen ließ der Sender von dieser Show seit dem Start 2009 bereits produzieren. Erst lief sie nur am Vorabend, später bekam die Serie auch regelmäßig in der Prime-Time ihre Einsätze. Inzwischen läuft die Sendung am Sonntagnachmittag – und jetzt gibt es sogar brandneue Folgen!

„Der Trödeltrupp“ kehrt mit frischer Produktion zurück! Und dafür macht RTL2 sogar ein Plätzchen in der Primetime frei. Das erste Mal seit 2017. Am 1. November flimmert ab 20.15 Uhr die „Trödeltrupp“-Spezialsendung über die Bildschirme.

„Trödeltrupp“ mit der Original-Besetzung am Start

Und wie „DWDL“ berichtet, kommt dafür sogar die Originalbesetzung wieder zusammen: Otto, Mauro und Sükrü sind wieder am Start. Das Trio fährt nach Hessen zu dem Rentner-Ehepärchen Lydia und Herbert Bormann. Auch sie sind leidenschaftliche Trödler. Doch es gibt ein Problem.

In den vergangenen Jahren haben sich einige Möbelstücken angehäuft, für die sie keinen Abnehmer finden. Die Geschäfte der zwei laufen also dementsprechend schlecht. Das Ehepaar möchte sich nun zur Ruhe setzen. Vorher wollen sie aber noch die restlichen Möbelstücke loswerden.

Ebenfalls interessant: „Frühstücksfernsehen“: Fan-Zoff wegen DIESER Szene – „Macht kein Spaß mehr“

RTL2 hat weitere gute Nachricht für „Trödeltrupp“-Anhänger

Und hier kommt der „Trödeltrupp“ ins Spiel. Otto, Mauro und Sükrü sollen die Stücke möglichst zu der genannten Wunschsumme weiterverkaufen. Ob ihnen dieses nicht gerade einfache Unterfangen gelingt?

RTL2 hat noch einen weiteren Leckerbissen für alle Fans des „Trödeltrupps“ im Gepäck: Am 1. November beginnt der Tag bereits am frühen Morgen mit Wiederholungen der beliebten Kult-Show. Ab 16 Uhr gibt es dann bereits Folgen in Erstausstrahlung zu sehen, wie „DWDL“ schreibt. Produziert wird die Sendung übrigens von der Good Times Fernsehproduktion.