Donald Trump und die B-2-Bomber: Das ist seine Superwaffe

Sie gleiten lautlos durchs Radar, erreichen jedes Ziel der Welt – und gelten als eines der teuersten, geheimnisvollsten Waffenprojekte der Geschichte: die B-2-Bomber der US Air Force. Donald Trump lobte sie als ultimatives Machtinstrument, ein Symbol amerikanischer Stärke. Doch was steckt wirklich hinter der fliegenden Festung in Tarnkappenoptik? Diese Bilderstrecke zeigt, wie ein Milliardenprojekt zur Superwaffe wurde – und warum sein Nachfolger schon bereitsteht.

+++ Auch spannend: Ungeheuerlicher Verdacht gegen Trump: „Das stinkt zum Himmel!“ +++

Tödlich leise, technisch überlegen: Die B-2-Bomber von Trump