Bürgergeld: Schule bestimmt Praktikum – doch Eltern stellen sich quer

Für viele junge Menschen ist es der erste Schritt ins Berufsleben – eine Chance, sich auszuprobieren und wichtige Erfahrungen zu sammeln. So auch für Luca, den Sohn der Bürgergeld-Empfänger Elvis und Katrin.

Ein echter Glücksgriff: Seine Schule hat Luca bereits eine Praktikumsstelle für die achte Klasse organisiert. Selbst kann er also entspannt die Füße hochlegen.

Bürgergeld: Luca macht seine ersten beruflichen Schritte

Als das Schreiben zur Praktikumsstelle plötzlich auf dem Tisch liegt, ist Elvis ratlos. „In welcher Klasse ist Luca denn jetzt? Und wer hat das Praktikum überhaupt ausgesucht?“, fragt er überrascht.

Zum Glück hat er Ehefrau Katrin an seiner Seite. Sie erklärt ihm, dass Luca in der achten Klasse ist und die Schule das Praktikum organisiert hat. Es ist eine Stelle, die perfekt auf ihn zugeschnitten ist. „Luca interessiert sich genauso wie Martin und ich sehr für Autos.“, erklärt Elvis.

Die Eltern schmieden ihre eigenen Pläne

Dennoch möchte er seinem Sohn diesen Lebensschritt nicht zumuten. Die Gründe? „Das ist relativ weit weg. Immer mit dem Fahrrad und über die Autobahn – es ist mir persönlich einfach ein bisschen zu arg“, so Elvis. Außerdem sind die Kälte und Dunkelheit unzumutbar für einen Arbeitsweg mit dem Rad.

Seine Ehefrau Katrin sieht das ähnlich. Doch was plant das Ehepaar? Soll ihr Sohn am Ende etwa ohne Praktikumsplatz dastehen?

Sie hätten ihren Sohn bei einem Reifencenter in der Nähe untergebracht. Ein Tausch soll her! Doch ob die Schule diesen Wunsch überhaupt genehmigt?

Wie wird Lucas Entwicklung weitergehen?

Auch wenn die finale Zusage noch aussteht, zeigt sich Katrin optimistisch: „Auf der einen Seite wäre es besser, wenn er dort das Praktikum macht. Wenn es ihm gefällt, wird er vielleicht sogar übernommen.“

Es bleibt spannend, ob die Schule und das Unternehmen bei diesem Wunsch mitspielen. Muss Luca etwa doch die unzumutbare Strecke mit dem Fahrrad auf sich nehmen? Oder werden seine Eltern in Konflikt mit der Schule treten? All diese Fragen werden in der aktuellen Episode (19. Juni 2025, 17.05 Uhr) von der RTL-Zwei-Serie „Hartz und Herzlich – Tag für Tag“ beantwortet. Die Folge ist übrigens vor der eigentlichen Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar.