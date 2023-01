Netflix: „Breaking Bad“-Fortsetzung? Bryan Cranston ist zurück als Walter White – das steckt dahinter

Dieser Anblick sorgt für Verwirrung. Eigentlich hat sich Bryan Cranston vor genau zehn Jahren von seiner „Breaking Bad“-Hauptrolle verabschiedet. Nun zeigt sich der Schauspieler plötzlich wieder im „Walter White“-Look. Legt Netflix nun etwa doch noch einen Spin-off nach?

Im Jahr 2019 hat Netflix bereits den Film „El Camino“, über die Zukunft von Jesse Pinkman, veröffentlicht. Bryan Cranston überrascht die Zuschauer damals mit einem Gastauftritt. Ist es nun an der Zeit, Walters Geschichte weiterzuerzählen?

„Breaking Bad“ bei Netflix: Bryan Cranston schlüpft wieder in Walter-White-Rolle

Zugegeben, nach dem dramatischen Finale von „Breaking Bad“ erscheint es schon äußerst unwahrscheinlich, dass die Geschichte von Walter White fortgesetzt werden kann. Ein Prequel hingegen, das von seiner Vorgeschichte erzählt, wäre da schon wahrscheinlicher. Doch Pläne wie dieser sind bisher nicht bekannt.

Dennoch ist im Netz ein neues Foto aufgetaucht, das Bryan Cranston als Walter White zeigt. Statt einer neuen Serie oder einem neuen Film steckt hier lediglich ein Werbespot dahinter. Für die Werbung während der Ausstrahlung des Super Bowls investieren die Unternehmen in den USA bekanntlich Unmengen an Geld und betreiben einen riesigen Aufwand, um dem Publikum in Erinnerung zu bleiben. Schließlich schauen im Durchschnitt rund 99 Millionen US-Amerikaner zu.

Der Hersteller „PopCorners“, der Chips aus Popcorn produziert, ist sogar schon vor dem Live-Event in aller Munde. Grund dafür ist sein neues Plakat, auf dem Bryan Cranston als Walter White in der Wüste steht und eine Tüte der Chips in der Hand hält. Das Motiv kommt dem der ersten „Breaking Bad“-Staffel verdächtig nah. Auf dem Werbeplakat aus dem Jahr 2008 steht Bryan Cranston in einem grünen Hemd und weißer Unterhose in der Wüste. In seiner Hand hält er damals jedoch keinen Snack, sondern eine Waffe.

Den neuen Schnappschuss teilt der Schauspieler selbst bei Instagram. „Bald geht es los“, schreibt er dazu und verweist auf den 12. Februar, dem Termin des Super Bowls. Es sieht also ganz danach aus, als wäre dies nicht sein letzter Auftritt als Walter White gewesen. Die Fans der Serie dürfen sich auf einen ganzen Werbespot mit Bryan Cranston in seiner Erfolgsrolle freuen.