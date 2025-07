Netflix macht Doku-Fortsetzung öffentlich – Fans können sich freuen

Netflix bringt gute Neuigkeiten für Fans von Bill und Tom Kaulitz: Die Reality-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ geht in die dritte Runde. Staffel zwei ist erst seit Kurzem verfügbar, doch die Dreharbeiten für die Fortsetzung laufen bereits. 2026 soll die neue Staffel erscheinen.

Die Ankündigung kam via Instagram. In einem kurzen Clip sagen die Brüder: „The party never stops.“ Netflix bleibt damit seiner Reality-Schiene treu und setzt weiterhin auf das Leben der Kaulitz-Zwillinge – mit einem Mix aus Humor, Drama und einem Hauch Promi-Glamour.

Netflix plant Staffel drei

Inhaltlich dürfte es wieder turbulent zugehen. Staffel zwei thematisierte vor allem Bills Liebesleben, das aktuell eher chaotisch wirkt. Mit Marc Eggers ist definitiv Schluss, das wurde nur noch kurz in der finalen Folge erwähnt. Die neue Staffel bei Netflix könnte hier spannende Updates liefern.

Auch in Bills Zuhause steht noch einiges an. Der Poolbau in seinem Hollywood-Anwesen zieht sich weiter hin. Diese Baustelle dürfte bei Netflix ebenfalls wieder Raum für ironische Kommentare und private Einblicke bieten. Neue Geschichten sind also garantiert.

Netflix trifft den Nerv der Zeit

Für Constantin Entertainment ist die Verlängerung ein Erfolg. Produzent Otto Steiner traf mit seinem Ansatz einen Nerv. Er verpasste dem Genre der Promi-Dokusoap bei Netflix einen frischen Anstrich – leicht, unterhaltsam, aber nicht belanglos.

Hinter der Kamera arbeiten wieder Profis: Caroline Rußwurm und Per Lars Eppmann sind als Executive Producer an Bord, Regie führen Annika Blendl und Michael Schmitt.

Die genauen Abrufzahlen veröffentlicht Netflix nicht, doch Staffel zwei von „Kaulitz & Kaulitz“ landete in der Startwoche in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz eins der internen Charts. In Deutschland blieb man sogar auf Rang zwei, nur „Squid Game“ war noch erfolgreicher. Eine globale Top-10-Platzierung steht zwar noch aus, aber der Netflix-Hype um die Zwillinge ist ungebrochen.

